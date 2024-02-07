Son Dakika

Temizlik yaparken sağlığınızdan olmayın

SAĞLIK 07.02.2024, 11:46
Temizlik yaparken sağlığınızdan olmayın

Nev Esentepe Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mustafa Kolsuz, birçok kimyasal madde karıştırılarak yapılan temizliğin, kişide sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Temizlik yaparken kullanılan dezenfektanlar ve deterjanların, sanıldığı kadar masum ve zararsız olmadığını ifade eden Nev Esentepe Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mustafa Kolsuz, "İçeriğindeki kimyasalların kullanım şekline ve miktarına bağlı olarak, sağlığımıza ciddi olumsuz etkilerini fark etmiyor ya da anlamıyoruz. Biraz çaba ile akciğer sağlığını riske atmadan, hatta çevre dostu temizlik yapmak mümkün" dedi.

ASTIMLI BİREYLER, DOĞAL İÇERİKLİ TEMİZLİK MALZEMELERİ KULLANMALI

Uzm. Dr. Kolsuz, “Astımlı bireyler ev temizliğinde doğal içerikli temizlik malzemeleri kullanmaya devam etmelidirler. Kimyasal katkılı deterjanlar yerine sirke, karbonatlı su, Arap sabunu gibi ürünleri kullanmaları daha uygundur. Sprey şeklindeki temizlik malzemeleri ve yüksek uçuculuğu olanlar, solunum şikayetlerine daha çok yol açmakta olup, ürünlerin bu şekilde kullanımından kaçınılmalıdır. Temizlik maddeleri birbirine karıştırıldığında ortaya farklı gazlar çıkmakta ve astımlı hastalarda çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu şekilde karıştırma yapılmamalıdır. Astım hastalarının bazı durumlarda temizlik yaparken maske kullanması gerekebilir” dedi.

HAMİLELER EV TEMİZLİĞİ YAPARKEN DİKKATLİ OLMALI

Ev temizliğinde kullanılan temizlik malzemelerinin, içerdikleri kimyasallarla hamilelikte hem anne hem de doğacak bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Uzm. Dr. Kolsuz, “Kimyasal maddeler, anne karnındaki bebeğin gelişimine etki ederek bir veya daha fazla organ sisteminde bozulmalara sebep olabilmektedir. Gebelikte maruz kalınan kimyasallar; düşüklere, ölü doğuma, doğumsal anomalilere, düşük doğum ağırlıklı endokrin (iç salgı) bezlerinde bozukluk olan bebeklerin dünyaya gelmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle gebe kadınların, ev temizliğinde kullanılan kimyasal maddelerden sakınmaları gerekmektedir” diye konuştu.

ÇAMAŞIRLAR EVDE KURUTULMAMALI

Uzm. Dr. Kolsuz, “Çamaşırların ev içinde kurutulmaması önerilir. Çünkü özellikle yumuşatıcı da kullanıldıysa, ev içindeki hava yumuşatıcı buharı ile dolarak astım ataklarına neden olabilmektedir. Temizlik malzemelerinin gereksiz ve aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır, aşırı tüketim zararlı maddelere daha yoğun miktarda maruz kalınmasına sebep olur. Bu durumun önlenmesi için daha güvenli ürünlerin seçilmesi ve havalandırmanın sağlanması çok önemlidir” dedi.

SABUN TEMİZLİK İÇİN YETERLİ BİR MADDE

Son olarak Uzm. Dr. Mustafa Kolsuz, “Sabun ana maddesi bitkisel ve/veya hayvansal yağların veya yağ asitlerinin alkali maddeler ile tepkimesi sonucu üretilen ve genel anlamda insan vücudunun, canlılarla eşyaların temizlenmesinde kullanılan ilk ve en eski kişisel bakım malzemesidir. Ne yazık ki sabunlar tek başına yeterli bir temizlik malzemesi olmasına rağmen 1940’lı yıllarda eski önemlerini kaybedip, yerlerini yeni keşfedilen deterjanlara bırakmıştır” diyerek sözlerine son verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6