Temizlik yaparken sağlığınızdan olmayın

Nev Esentepe Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mustafa Kolsuz, birçok kimyasal madde karıştırılarak yapılan temizliğin, kişide sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Temizlik yaparken kullanılan dezenfektanlar ve deterjanların, sanıldığı kadar masum ve zararsız olmadığını ifade eden Nev Esentepe Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mustafa Kolsuz, "İçeriğindeki kimyasalların kullanım şekline ve miktarına bağlı olarak, sağlığımıza ciddi olumsuz etkilerini fark etmiyor ya da anlamıyoruz. Biraz çaba ile akciğer sağlığını riske atmadan, hatta çevre dostu temizlik yapmak mümkün" dedi.

ASTIMLI BİREYLER, DOĞAL İÇERİKLİ TEMİZLİK MALZEMELERİ KULLANMALI

Uzm. Dr. Kolsuz, “Astımlı bireyler ev temizliğinde doğal içerikli temizlik malzemeleri kullanmaya devam etmelidirler. Kimyasal katkılı deterjanlar yerine sirke, karbonatlı su, Arap sabunu gibi ürünleri kullanmaları daha uygundur. Sprey şeklindeki temizlik malzemeleri ve yüksek uçuculuğu olanlar, solunum şikayetlerine daha çok yol açmakta olup, ürünlerin bu şekilde kullanımından kaçınılmalıdır. Temizlik maddeleri birbirine karıştırıldığında ortaya farklı gazlar çıkmakta ve astımlı hastalarda çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu şekilde karıştırma yapılmamalıdır. Astım hastalarının bazı durumlarda temizlik yaparken maske kullanması gerekebilir” dedi.

HAMİLELER EV TEMİZLİĞİ YAPARKEN DİKKATLİ OLMALI

Ev temizliğinde kullanılan temizlik malzemelerinin, içerdikleri kimyasallarla hamilelikte hem anne hem de doğacak bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Uzm. Dr. Kolsuz, “Kimyasal maddeler, anne karnındaki bebeğin gelişimine etki ederek bir veya daha fazla organ sisteminde bozulmalara sebep olabilmektedir. Gebelikte maruz kalınan kimyasallar; düşüklere, ölü doğuma, doğumsal anomalilere, düşük doğum ağırlıklı endokrin (iç salgı) bezlerinde bozukluk olan bebeklerin dünyaya gelmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle gebe kadınların, ev temizliğinde kullanılan kimyasal maddelerden sakınmaları gerekmektedir” diye konuştu.

ÇAMAŞIRLAR EVDE KURUTULMAMALI

Uzm. Dr. Kolsuz, “Çamaşırların ev içinde kurutulmaması önerilir. Çünkü özellikle yumuşatıcı da kullanıldıysa, ev içindeki hava yumuşatıcı buharı ile dolarak astım ataklarına neden olabilmektedir. Temizlik malzemelerinin gereksiz ve aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır, aşırı tüketim zararlı maddelere daha yoğun miktarda maruz kalınmasına sebep olur. Bu durumun önlenmesi için daha güvenli ürünlerin seçilmesi ve havalandırmanın sağlanması çok önemlidir” dedi.

SABUN TEMİZLİK İÇİN YETERLİ BİR MADDE

Son olarak Uzm. Dr. Mustafa Kolsuz, “Sabun ana maddesi bitkisel ve/veya hayvansal yağların veya yağ asitlerinin alkali maddeler ile tepkimesi sonucu üretilen ve genel anlamda insan vücudunun, canlılarla eşyaların temizlenmesinde kullanılan ilk ve en eski kişisel bakım malzemesidir. Ne yazık ki sabunlar tek başına yeterli bir temizlik malzemesi olmasına rağmen 1940’lı yıllarda eski önemlerini kaybedip, yerlerini yeni keşfedilen deterjanlara bırakmıştır” diyerek sözlerine son verdi.