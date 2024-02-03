Spor eğitimi özel gereksinimli çocukları hayata hazırlıyor

Erken çocukluk döneminde başlanan spor eğitiminin çocuğun zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişiminde önemli rol üstlendiğini ifade eden uzmanlar, takım sporlarıyla ilgilenen özel gereksinimli çocukların sosyal anlamda birçok sorunu geride bıraktığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Feneryolu Tıp Merkezi Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocuklara yönelik spor eğitimi konusunu değerlendirdi.

Erken çocukluk döneminde başlanan spor eğitiminin önemi

Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocukların, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleriyle akranlarından belli düzeylerde farklılıklar gösterdiğini belirterek, “Erken çocukluk döneminde başlanan spor eğitimi ise çocuğun zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişiminde önemli rol üstleniyor. Vücut farkındalığı oluşturarak kuvvetlerini doğru bir şekilde kullanmayı denge gelişimini güçlendirmeyi büyük ve küçük kas gruplarını eş zamanlı harekete geçirmeyi sağlıyor.” dedi.

Çocuğun akran iletişimini de güçlendiriyor

Sadece fiziksel özelliklerin gelişimiyle sınırlı kalmayan spor eğitiminin aynı zamanda çocuğun akran iletişimini, özgüven kazanmasını ve problem çözme yeteneklerinin de güçlenmesini beraberinde getirdiğini dile getiren Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, “Gününü yoğun bir eğitimle geçiren bireyin yorucu bir günün ardından rahatlaması, stres atması ve geri kalan enerjisini olumlu kullanması için sporu benimsemesi şarttır.” diye konuştu.

Özel gereksinimli çocuklar aldıkları spor eğitimiyle ne tür beceriler kazanıyor?

Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocukların aldıkları spor eğitimiyle hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı öz yönetim becerileri, düşünme becerilerini geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlandığını da anlattı.

Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezi’ndeki (ÇEGOMER) spor eğitimi hakkında da bilgi veren Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, “Özel gereksinimli bireylerin eğitmen eşliğinde gözlemi yapılarak hangi komutları yapabildiği, hangi komutlarda farklı tepkiler verdiği hakkında ön değerlendirme yapılır.” dedi.

Özel gereksinimli çocuklarda spor öncesi değerlendirmede ne var?

Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocuklara; hareket halindeki nesneyi tutma, bağımsız yerden kalkma, bağımsız sandalyeye oturma, eğilerek nesne alma, topu atıp tutma, çember içinde bekleme, trambolinde sıçrama, sürünerek ilerleme, baş üstü top atıp tutma, denge tahtasında yürüme, çift ayak sıçrama, futbol topuna ayakta vurarak hedefe gönderme, lifekinetik egzersizler yapabilme, öne takla atma, tek kol çember çevirme, çift el duvara top atıp yakalayabilme, basketbol topunu sektirme, havadan atılan topa reaksiyon göstererek ayakla vurma, öne takla atma, çift el tenis topunu duvara atıp yakalama, ip atlama, masa tenisi raketi üzerinde top sektirme gibi çalışmalar yaparak temel spor beceri seviyesine göre program hazırlandığını anlattı.

Bireysel spor dallarında başarı gösteren çocuklar neler yapıyor?

Belirlenen hedefler sonucunda el, göz koordinasyon geliştirilmesi, motor hareketlerin geliştirilmesi, çeşitli yönergeleri yerine getirme, taklit becerilerinin kazanılması gibi hedeflere ulaşılmasının beklendiğini de ifade eden Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, ayrıca bisiklete binme, paten, yüzme ve masa tenisi gibi bireysel spor dallarında başarı gösteren çocukların hem kendilerine hobi edinirken hem de sporda beceri gelişimlerini arttırmış olduklarını söyledi.

Spor eğitimi düşünceyi bir noktada toplama gibi temel yetenekleri geliştiriyor

Voleybol, futbol ve basketbol gibi takım sporlarıyla ilgilenen özel gereksinimli çocukların ise sosyal anlamda birçok sorunu geride bıraktığını da vurgulayan Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, “Özel bireylerin problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, kendini ifade edebilmesi, yeni yollar ve yaratıcı çözümler aramasına yardım etmede spor eğitiminden yararlanılabilir. Spor eğitimi düşünceyi bir noktada toplama gibi temel yetenekleri geliştirmek için kullanılarak bireylerin hayata hazırlanmasında önemli rol oynar.” şeklinde sözlerini tamamladı.