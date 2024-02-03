Son Dakika

Spor eğitimi özel gereksinimli çocukları hayata hazırlıyor

SAĞLIK 03.02.2024, 10:16
Spor eğitimi özel gereksinimli çocukları hayata hazırlıyor

Erken çocukluk döneminde başlanan spor eğitiminin çocuğun zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişiminde önemli rol üstlendiğini ifade eden uzmanlar, takım sporlarıyla ilgilenen özel gereksinimli çocukların sosyal anlamda birçok sorunu geride bıraktığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Feneryolu Tıp Merkezi Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocuklara yönelik spor eğitimi konusunu değerlendirdi.

Erken çocukluk döneminde başlanan spor eğitiminin önemi

Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocukların, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleriyle akranlarından belli düzeylerde farklılıklar gösterdiğini belirterek, “Erken çocukluk döneminde başlanan spor eğitimi ise çocuğun zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişiminde önemli rol üstleniyor. Vücut farkındalığı oluşturarak kuvvetlerini doğru bir şekilde kullanmayı denge gelişimini güçlendirmeyi büyük ve küçük kas gruplarını eş zamanlı harekete geçirmeyi sağlıyor.” dedi.

Çocuğun akran iletişimini de güçlendiriyor

Sadece fiziksel özelliklerin gelişimiyle sınırlı kalmayan spor eğitiminin aynı zamanda çocuğun akran iletişimini, özgüven kazanmasını ve problem çözme yeteneklerinin de güçlenmesini beraberinde getirdiğini dile getiren Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, “Gününü yoğun bir eğitimle geçiren bireyin yorucu bir günün ardından rahatlaması, stres atması ve geri kalan enerjisini olumlu kullanması için sporu benimsemesi şarttır.” diye konuştu.

Özel gereksinimli çocuklar aldıkları spor eğitimiyle ne tür beceriler kazanıyor?

Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocukların aldıkları spor eğitimiyle hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı öz yönetim becerileri, düşünme becerilerini geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlandığını da anlattı.

Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezi’ndeki (ÇEGOMER) spor eğitimi hakkında da bilgi veren Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, “Özel gereksinimli bireylerin eğitmen eşliğinde gözlemi yapılarak hangi komutları yapabildiği, hangi komutlarda farklı tepkiler verdiği hakkında ön değerlendirme yapılır.” dedi.

Özel gereksinimli çocuklarda spor öncesi değerlendirmede ne var?

Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, özel gereksinimli çocuklara; hareket halindeki nesneyi tutma, bağımsız yerden kalkma, bağımsız sandalyeye oturma, eğilerek nesne alma, topu atıp tutma, çember içinde bekleme, trambolinde sıçrama, sürünerek ilerleme, baş üstü top atıp tutma, denge tahtasında yürüme, çift ayak sıçrama, futbol topuna ayakta vurarak hedefe gönderme,   lifekinetik egzersizler yapabilme, öne takla atma, tek kol çember çevirme, çift el duvara top atıp yakalayabilme, basketbol topunu sektirme, havadan atılan topa reaksiyon göstererek ayakla vurma, öne takla atma, çift el tenis topunu duvara atıp yakalama, ip atlama, masa tenisi raketi üzerinde top sektirme gibi çalışmalar yaparak temel spor beceri seviyesine göre program hazırlandığını anlattı.

Bireysel spor dallarında başarı gösteren çocuklar neler yapıyor?

Belirlenen hedefler sonucunda el, göz koordinasyon geliştirilmesi, motor hareketlerin geliştirilmesi, çeşitli yönergeleri yerine getirme, taklit becerilerinin kazanılması gibi hedeflere ulaşılmasının beklendiğini de ifade eden Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, ayrıca bisiklete binme, paten, yüzme ve masa tenisi gibi bireysel spor dallarında başarı gösteren çocukların hem kendilerine hobi edinirken hem de sporda beceri gelişimlerini arttırmış olduklarını söyledi.

Spor eğitimi düşünceyi bir noktada toplama gibi temel yetenekleri geliştiriyor

Voleybol, futbol ve basketbol gibi takım sporlarıyla ilgilenen özel gereksinimli çocukların ise sosyal anlamda birçok sorunu geride bıraktığını da vurgulayan Spor Eğitmeni Mustafa Kurt, “Özel bireylerin problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, kendini ifade edebilmesi, yeni yollar ve yaratıcı çözümler aramasına yardım etmede spor eğitiminden yararlanılabilir. Spor eğitimi düşünceyi bir noktada toplama gibi temel yetenekleri geliştirmek için kullanılarak bireylerin hayata hazırlanmasında önemli rol oynar.” şeklinde sözlerini tamamladı. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 63
2. Fenerbahçe 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 23 27
14. Alanyaspor 23 27
15. Samsunspor 24 26
16. Karagümrük 24 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Sakaryaspor 21 36
5. Bodrumspor 20 35
6. Ahlatçı Çorum FK 20 34
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 22 36
7. M. United 22 35
8. Newcastle 22 32
9. Brighton 22 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Bournemouth 21 26
13. Fulham 22 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 22 55
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 22 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 23 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6