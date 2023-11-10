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Spor alışkanlığı kazanmanın püf noktaları

SAĞLIK 10.11.2023, 11:53
Spor alışkanlığı kazanmanın püf noktaları

Fitness Eğitmeni Cem Köstereli, spor alışkanlığı kazanmanın püf noktalarına dikkati çekti.BALIKESİR (İGFA) - Spor yapmak, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek ve genel refahı artırmak için vazgeçilmez bir unsur. Spor alışkanlığı kazanma konusunda bilgiler veren Köstereli, sporun fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Köstereli, sporun fiziksel sağlık açısından bir dizi fayda sağladığını belirtti. Kalp sağlığını koruyarak, kan dolaşımını düzenleyerek, vücut yağını azaltarak ve kas kütlesini artırarak, sporun genel bir sağlık koruyucusu olduğunu ifade etti. Ayrıca, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azalttığını da ekledi.

Zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine değinen Köstereli, sporun stresi azalttığını, depresyonu önlediğini ve özgüveni artırdığını belirtti.

Ayrıca, zihinsel netlik ve odaklanma becerilerini geliştirdiğine dikkat çekti.

Sosyal sağlık açısından sporun, sosyal bağları artırarak, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirerek yaşam kalitesini artırdığını söyleyen Köstereli, sporun bir topluluk içinde dayanışmayı teşvik ettiğini ifade etti.

İŞTE SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANMA İPUÇLARI:

Amacınızı Belirleyin: Spor yapma nedeninizi belirleyerek, motivasyonunuzu artırın. Egzersiz Programınızı Belirleyin: Kendinize uygun bir program oluşturun ve yavaşça başlayın. Spor Arkadaşı Edinin: Motivasyonunuzu artırmak için bir spor arkadaşı bulun. Keyif Alarak Spor Yapın: Sporu sevdiğiniz bir aktivite haline getirin. Zaman Ayırın: Düzenli olarak spor yapmak için zaman ayırın. Küçük Hedefler Belirleyin: Kendinize küçük hedefler koyarak ilerlemeyi hissedin. Ödüllendirme Sistemi Kurun: Kendinizi ödüllendirerek motivasyonunuzu artırın. Esnek Olun: Egzersiz programınızda esneklik sağlayarak devam etmeyi kolaylaştırın.

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