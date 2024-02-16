Son Dakika

Soğuk havalarda su içmekten kaçınmayın

SAĞLIK 16.02.2024, 15:05
Soğuk havalarda su içmekten kaçınmayın

Soğuk havalarda düşen metabolizma hızının vücudun su tüketimi isteğini doğrudan azalttığına dikkat çeken Diyetisyen Pınar Bozkurt, suyun yerini tuttuğu düşüncesiyle içilen çay, kahve ve bitki çaylarının da eklenmesiyle vücutta sıvı kaybının (dehidrasyon) kaçınılmaz olarak oluştuğu ve bu yüzden düzenli su tüketilmesi gerektiğini belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Diyetisyen Pınar Bozkurt, kış aylarında su tüketiminin önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle soğuk kış günlerinde susama isteğinin daha da azaldığını dile getiren Bozkurt, “Susamak aslında doğal fizyolojik bir olaydır. Vücudumuzun çeşitli işlemlerinin yerine getirilmesi için daha fazla sıvıya ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu yüzden 4 mevsimde de susama ihtiyacımız olmadan düzenli su içmek sağlığımız için çok önemlidir” dedi.

Sağlıklı yetişkin bir bireyin günlük su ihtiyacının aldığı kaloriye göre çeşitlilik gösterse de günde ortalama 8 - 12 bardak kadar olduğu bilgisini veren Bozkurt, “İçtiğimiz süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyu, maden suyu ve hatta çorbalar günlük sağlıklı su alımımız için gereklidir. Ancak çokça içtiğimiz çay ve kahve içerdikleri kafein miktarı yüzünden fazlaca idrar çıkışı ve vücuttan su kaybına neden olmaktadırlar” şeklinde kullandı.

BİTKİ ÇAYLARINA DİKKAT Kabızlık, ödem atma, zayıflama amaçlı kullanılan çeşitli bitki çayları, idrar çıkışını arttırdıkları ve ishal yaptıkları gerekçesiyle fazlaca sıvı kaybına neden olduğuna dikkat çeken Dyt. Bozkurt “Unutmayalım ki bitki çayları birer ilaç etken maddesidir. Basit bir soğuk algınlığı için kullandığımız ekinezya, alerjik reaksiyonlara; zayıflama için kullandığımız yeşil çay, ani tansiyon değişikliklerine; yine zencefil ve zerdeçal kan sulandırıcı etkisiyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sebeple bitki çaylarını günde 1 veya 2 defa tüketmeli, yine sağlık sorunumuz varsa ve devamlı kullandığımız bir ilacımız varsa bu ilaçlarla bu bitkilerin etkileşmediğinden emin olmalıyız. Bu bilgilere ulaşmak için hekimden veya diyetisyenden yardım alabiliriz” diye konuştu.

AROMALANDIRILMIŞ İÇECEKLER SIVI KAYNAĞI DEĞİLDİR Tüm içecekler içinde suyun en sağlıklı seçim olduğunun altını çizen Dyt. Bozkurt, son olarak şunları kaydetti:
“Hazır meyve suları, tatlandırılmış, aromalandırılmış çeşitli içecekler, günlük hayatta kullandığımız sıvı kaynağımız olarak görülse de bunlar içerdikleri kimyasal şeker, kafein, katkı maddeleri, koruyucu maddelerinden dolayı sağlıklı seçenekler değillerdir. Bütün içecekleri değerlendirdiğimizde su basit olarak en sağlıklı seçimdir. Günlük tükettiğimiz çay, kahve, meyve suyu gibi içecekler suyun yerine geçmemektedir. Hatta vücuttan su kaybına neden olurlar. Bu yüzden işte, okulda, evde suyumuz her zaman gözümüzün önünde, elimizin altında olmalıdır. Hangi yaşta olursak olalım, sağlıklı yaşayabilmek için her zaman su içmeye özen gösterelim.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7