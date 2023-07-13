Siz siz olun varislerinizi hafife almayın!

Varisin tedavi yöntemleri ve varisli kişilerin günlük yaşamlarında nelere dikkat etmesi gerektiğini Nev Anadolu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Göz açıkladı.BURSA (İGFA) - Varisin dış görünüşteki olumsuzlukların yanında; özellikle ayaklarda ağrı, yanma, zonklama, karıncalanma ve kramplara sebep olan hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Göz, uzun zamandır şişmiş, belirgin şekilde olan mavimsi yeşil damarlara sahip kişilerin mutlaka zaman geçmeden alanında uzman bir hekime görünmesi gerektiğini belirtti.

Polikliniğe varis şüphesiyle gelen hastaların Renkli Doppler Ultrasonografi cihazıyla ağrısız bir şekilde 30 dakika içerisinde tanısı konulduğuna dikkati çeken Dr. Göz, "Sonuca göre tedavi şeklimizi belirleyerek kişiyi günlük yaşamda dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirip süreci takibe alırız” diyerek hastanın varislerini ne kadar kısa sürede fark edip bir hekime başvurursa tedavi sürecinin de o kadar konforlu olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Göz, varislerin; cildin yüzeyine yakın yerde çıkan kalın ve şişkin olan gövde varisler, cildin yüzeyine orta uzaklıkta kümelenmiş retiküler varisler son olarak da yüzde, ellerde, ayaklarda ve bacaklarda ortaya çıkan, mavi veya kırmızı renkte zararsız, küçük varisler olarak üç farklı çeşide ayrıldığını ifade etti.

Tedavi yönteminin kişiye göre değişkenlik gösterebileceğini vurgu yapan Prof. Dr. Göz, varis çoraplarının ilk denenebilecek yöntemler arasında olduğunu belirtti.

“Varis çorapları, bacakları düzenli olarak sıkıştırdığı için damarların ve kasların kan dolaşımını daha sağlıklı yapmasını sağlar" diyen Göz, "Ayrıca şişen ve kötü görüntü oluşan damarların düzelmesine yardımcı olur. Bu tedavi yönteminde sonuç alamazsak diğer tedavi yöntemlerine geçilir. Ek olarak ilaç tedavisine başlanabilir” diye konuştu.

Varis oluşumunu tamamen önleyemesek de kan dolaşımını ve kasları geliştirerek kan birikmesini engelleyebileceğimizi aktaran Göz, düzenli olarak gün içerisinde egzersiz ve spor yapmanın, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, uzun süreli ayakta durmaktan ve oturmaktan kaçınmanın, çok dar ve sıkı giysiler giymemenin kişinin yararına olacağını da sözlerine ekledi.