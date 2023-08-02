Sivrisinek ısırığında solüsyonlara alternatif ürünler

Sivrisinek ısırmasından sonra yüksek ateş ve eklemlerde ağrı varsa mutlaka doktora danışılması gerektiğini belirtenb Uzman Hemşire Ayşe Şengel, sivrisinek ısırığında solüsyonlara alternatif evde elimizin altında bulunan bazı ürünler de iyi gelebileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarında en sık rastlanan şikâyetlerden biri de sivrisinek ısırıkları…

Çok önemli gibi görünmese de aslında sivrisinekler, sıtma ve lyme gibi ciddi hastalıklara da neden olabiliyor. Isırdıklarında bir yandan canlıdan kan alırken diğer yandan tükürüklerindeki salgıyı canlıya enjekte eden sivrisinekler, hastalıkları bu yolla taşıyor.

Ayrıca sivrisineklerin tükürüklerinde yabancı proteinler barındırdıkları için vücudun bağışıklık sistemini etkilediklerini anlatan Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hemş. Ayşe Şengel, “Bu yabancı proteinler nedeniyle vücutta histamin salgılanır, ödem ve kaşıntı oluşur. Eğer sivrisinek ısırmasından sonra ödem, eklemlerde ağrı ve şişlik, yüksek ateş gibi şikayetler varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır" dedi.

KAŞINTIYI ALMAK İÇİN

Sivrisinek ısırığında solüsyonlara alternatif evde elimizin altında bulunan bazı ürünlerin de iyi gelebileceğini hatırlatan uzman hemşiren Şengel, alkol, fesleğen, yulaf ezmesi, aloe vera, dondurulmuş çay poşetlerinin hem kaşıntıyı almak hem de kısa süre de olsa sivrisinekleri uzaklaştırmak için kullanılabileceğini söyledi.