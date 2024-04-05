Sigara kullanımı göz sağlığını olumsuz etkiliyor!

Nev Bandırma Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Duygu Kunak Mart, sigara kullanımının göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerden kaçınmak için neler yapılması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Sigara kullanımının tüm vücut sistemleri üzerine olumsuz etkilerinin mevcut olduğunu ifade eden Nev Bandırma Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Duygu Kunak Mart, "Kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi dünyada ölümle sonuçlanan sağlık sorunlarının en önemli sorumlusu olan sigara, insanın dünyaya açılan penceresi olan gözler için de büyük tehlike yaratmaktadır" dedi.

KATARAKT GELİŞİMİ OLASILIĞINI İKİ KATINA, SARI NOKTA HASTALIĞI GELİŞİMİ OLASILIĞINI DÖRT KATINA ÇIKARIYOR

Op. Dr. Duygu Kunak Mart, “Özellikle göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, katarakt gelişme olasılığını 2, sarı nokta hastalığı görülme olasılığını ise 4 katına kadar artırmaktadır. Sarı nokta hastalığına yol açan faktörler arasında hastaların kontrolü altında olan risk faktörlerinden en önemlisi sigaradır. Sigara, gözlere kan akışı sağlayan damarların tıkanmasına sebep olabilirken; sigaranın içinde bulunan ve akciğerlerde toplanan kimyasalların bir bölümü de kan ile karıştıklarında retina yani görme tabakasında ciddi sorunlar oluşmasına yol açabilir” dedi.

SİGARANIN KATARAKT ÜZERİNDE ETKİSİ OLDUĞU KANITLANDI

Sigaranın mercek hücrelerini oksidasyon yoluyla değiştirerek katarakt gelişimine katkıda bulunduğunu belirten Op. Dr. Duygu Kunak Mart, “Sigara lensin saydamlığını sağlayan süperoksit, dismutaz ve glutatyan peroksidaz gibi antioksidanları etkiliyor. Ayrıca sigara içmenin lenste kadmiyum gibi ağır metallerin birikimine yol açtığına dair kanıtlarda vardır. Yine yapılan araştırmalarda içilen sigara miktarı ile katarakt gelişme olasılığı arasında doğru bir orantı olduğu kanıtlanmıştır” dedi.

SİGARA, MAKULA DEJENERASYONU (SARI NOKTA) RİSKİNİ DE ARTIRIYOR

Makula dejenerasyonunun, merkezi görmeyi sağlayan ve ince ayrıntıları algılamamıza izin veren retinanın merkezi kısmı olan makulanın bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ifade eden Op. Dr. Duygu Kunak Mart, “Makula hasarlandığında insanların merkezi görüşlerinde bulanıklık, dalgalı görme ve sarı kör noktalar ortaya çıkar. Sigara, retinaya kan akışını engelleyerek ve oksidasyona sebep olarak makulada hücrelerin hasarlanmasına sebep olur. Kataraktta olduğu gibi ne kadar çok sigara içilirse makular dejenerasyon gelişme riski buna paralel olarak artmaktadır” dedi.

KATARAKT VE MAKULA DEJENERASYONU DIŞINDA BAŞKA HASTALIKLARA DA SEBEP OLUYOR

Op. Dr. Duygu Kunak Mart, “Sigara içmek katarakt ve makula dejenerasyonu dışında; diyabetik retinopati, glokom, kuru göz sendromu, optik sinir hasarı, konjonktuvit, göz tembelliği gibi göz problemlerinin de sebepleri arasındadır. Tüm bunların yanı sıra hamilelik döneminde içilen sigara bebeklerde şaşılık görülme riskini de artırmaktadır. Sigaranın sebep olduğu göz problemlerinden kaçınmak ve göz sağlığımızı korumak için mümkünse sigarayı bırakmak ve pasif olarak da olsa sigara dumanına maruz kalmamak gerekmektedir” diyerek sözlerine son verdi.