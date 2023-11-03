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Sigara kanser riskini 20 kat artırıyor!

SAĞLIK 03.11.2023, 18:12
Sigara kanser riskini 20 kat artırıyor!

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla ülkemizde de 40 bin kişiye, sigaranın en önemli risk faktörü olduğu akciğer kanseri tanısı konuyor. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri kadınlarda da meme ve kolorektal kanserlerinden sonra 3. sıklıkta görülüyor.İSTANBUL (İGFA)  -Sigara kullanan hastalar ‘Sigara öksürtüyor’ düşüncesiyle öksürük yakınmalarını önemsemiyor.

Oysa özellikle iki haftadan uzun süren ve nedeni bilinmeyen inatçı öksürük akciğer kanserinin belirtisi olabiliyor. Teşhisin geç konulması ise tedavi şansının büyük oranda azalmasına neden oluyor.

Prof. Dr. Özlem Er, erken tanı için risk faktöründeki kişilerin inatçı öksürükte mutlaka hekime başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek, hiçbir şikayeti olmasa dahi risk faktöründe olan 40 yaş üstündeki kişilerin her yıl düzenli olarak düşük doz bilgisayarlı akciğer tomografisiyle mutlaka taranmaları gerektiğini söyledi.

Akciğer kanserinin en çok hayat kaybına yol açan kanser tiplerinden biri olmasına rağmen erken tanı sayesinde tümöre özel tedavi  protokolü ile hastalar uzun yıllar sağlıklı ve aktif yaşamlarına devam edebildiğine dikkati çekti.

AKCİĞER KANSERİNİN 10 ÖNEMLİ BELİRTİSİ!  

Akciğer kanserinin belirtileri tümörün yerleşim yerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden genellikle başka nedenlerle çekilen tomografi veya akciğer filminde tesadüfen saptanıyor. Prof. Dr. Özlem Er, iki haftadan uzun süren ‘inatçı öksürük' başta olmak üzere aşağıda yer alan belirtilerde zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni başlayan veya farklı, kalıcı öksürük Öksürük sırasında ya da tükürürken kan gelmesi Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları Omuzda, sırtta veya göğüste gelişen ağrı Nefes almada zorluk Ses kısıklığı veya hırıltı Halsizlik ve bitkinlik Boyunda ve yüzde şişlik Yutma güçlüğü İştah ve kilo kaybı

Öte yandan sigara kullanımı akciğer kanserinde en önemli risk faktörünü oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Er, Türkiye'de yapılan çalışmalar, akciğer kanserinin yüzde 90’ının sigara kullanımına bağlı geliştiğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, sigara içenlerde akciğer kanserine yakalanma riski hiç içmeyenlere oranla 20 kat daha fazla olduğuna vurgu yaptı.

Sigaraya başlama yaşı ne kadar erkense, akciğer kanserinin gelişme riskinin de o oranda arttığı uyarısında  bulunan Prof. Dr. Er, ”20 yıl boyunca günde bir paket veya daha fazla sigara içmiş olan 50-77 yaş arasındaki kişiler, halen içmekte olanlar ve 15 yıldan daha kısa süre önce sigarayı bırakanlar akciğer kanserinde risk grubunu oluşturuyor” diyor. Radon gazı da ikinci önemli risk faktörü olarak belirtiliyor. Genetik faktörler, asbest ve çevresel toksinler de akciğer kanserinin gelişiminde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor" diye konuştu.

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