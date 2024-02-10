Ankara Büyükşehir Belediyesi Lokman Hekim Hastanesi iş birliği ile bağımlılıkla mücadele kapsamında personeline ve Başkentlilere yönelik “Sigara Bırakma Seansları” düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bağımlılıkla mücadelede toplumun bilinçlenmesini ve desteklenmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde, toplumu sigara kullanımının zararları konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bağımlılıkla mücadeleye destek olmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

SİGARAYI BIRAKMA SEANSLARI BAŞLADI

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Lokman Hekim Üniversitesi iş birliği ile Prof. Dr. Zehra ARIKAN’ın öncülüğünde Sigara Bırakma Seansları başladı.

Alanında uzman doktor ve psikologlar tarafından gerçekleştirilen seanslarda danışanlarla görüşmeler birebir gerçekleştiriliyor. Sigarayı bırakmak isteyen danışana önce karbonmonoksit cihazıyla ölçüm yapılarak, vücudundaki karbonmonoksit miktarı tespit ediliyor. Sigara kaynaklı zehirlenme sonucunda danışana ciğerlerinin gördüğü zarar anlatılıyor. Seanslara katılan vatandaşlara yönelik önce davranışsal terapiler uygulanarak sigarayı bırakmaları deneniyor. Terapi sonrası bir sonuç alınamaması durumunda ise kişinin ilaç tedavisine geçiliyor.

MUSTAFA ÜNSAL: “DÜNYADA HER YIL MİLYONLARCA İNSAN SİGARA KULLANIMDAN DOLAYI HAYATINI KAYBEDİYOR”

Sigaranın zararlarına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal, bağımlılıkla ilgili çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirterek, “Narkotik birimlerinin raporlarına göre Ankara’daki riskli 7 ilçede Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezleri kurduk. Bağımlılıkla mücadelenin iki ana kolu var. Bunlardan biri davranışsal bağımlılık, diğeri de madde bağımlılığı. Madde bağımlılığının içerisinde en büyük yeri ise tütün bağımlılığı alıyor. Dünyada her yıl milyonlarca insan sigara kullanımından dolayı hayatını kaybediyor. Sigara 200’ün üzerinde hastalık sebebi. Ülkemizde de üzülerek söylemek gerekirse sigara kullananların sayısı epeyce yüksek. %28 oranında bir sigara kullanımı var. Bu da yaklaşık 17-18 milyon insana tekâmül ediyor. Biz de hem çalışanlarımızın hem insanların bu sigara bağımlılığından kurtulması için sigara bırakma polikliniği açtık. Bugün 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü. Bu anlamlı günde çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yönetmek için Lokman Hekim Üniversitesindeki hekimlerimiz ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın bu kampanyayı desteklemesini istiyoruz. Ve başarılı bir çalışma olacağını da ümit ediyorum” dedi.

PROF. DR. ARIKAN: “BAĞIMLILIK DURDURULABİLEN BİR HASTALIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliği ile kurulan Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurucu hocası olan Prof. Dr. Zehra Arıkan ise, seans süreci hakkında, “Terapiye gidecek danışanları ilaçsız tedaviye yönlendiriyoruz. Bazılarında ilaç gerekiyor. Gerekenlerde ise uygun ilaçları vererek nikotin bağımlılığını durdurmaları için çalışmalar yapıyoruz. Biz ortalama bir ay süreyle haftada bir takip ediyoruz. Buraya gelebiliyorlarsa geliyorlar. Gelemiyorlarsa telefonla tedavi ediyoruz. Burada ortalama 3 aylık bir takibimiz var. Solunum fonksiyon testlerini de yapıyoruz. Sigarayı bıraktıktan sonra da o solunum fonksiyon testlerinde nasıl bir iyileşme olduğunu danışanlar görsel olarak da görüyorlar. Aynı zamanda sigara ile ilgili sıkıntıları olursa onlar için yerine koyma tedavilerimiz var. Çünkü bırakıldığı zaman kişilerde zaman zaman sıkıntı, huzursuzluk, tedirginlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bunların tedavisini yapıyoruz. Ondan sonra da nikotinsiz nasıl yaşayacaklar, nikotinsiz hayatları nasıl olacağına dair davranışçı bilişsel terapiler yapıyoruz” diye konuştu.

Sigara bağımlılığının kişilerin isterlerse kendi kendilerine de bırakacakları bir bağımlılık olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Kullanılan madde bırakıldığında hiç içmediyse bir yıl sonra onlara tam iyileşme, tam emisyon diyoruz. O bir yılı geçirenler ikinci, üçüncü, dördüncü yıllara da aday ama bilindiği gibi bağımlılık durdurulabilen bir hastalık. Tekrar başlayacak olurlarsa bu sefer az başlayamıyorlar. Bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Çok hızlı bir şekilde artıyor. Bizim amacımız da hem bunun için bilgilendirelim hem davranışçı terapilerimizle sigarasız nasıl yaşayacaklar, kendilerinden nasıl memnun olacaklar, başka faaliyetlere nasıl yönelecekler bunları gösterelim” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Orhan Özel de Bağımlılıkla Mücadele Merkezleri hakkında şunları söyledi:

“Ankara’nın risk haritasında belirlenen 7 noktasında bağımlılıkla mücadele merkezi kurduk. Merkezlerimizde Lokman Hekim Üniversitesinden gelen hocalarımız eşliğinde gerek klinik psikologlarımız eşliğinde gerek ilaçlı tedavi gerekse de davranışçı terapi metotlarıyla sigara bıraktırma hizmeti sunuyoruz.”

SEANSLARA YOĞUN İLGİ

15 Ocak tarihinde Bağımlılık Mücadele Merkezi Dikmen Şubesi’nde başlayan sigarayı bırakma seanslarına ilk 10 günde binin üzerinde başvuru alındı. Seanslara başvuruda bulunan danışanların hepsi planlama sürecine dâhil edildi. İlk ay 95 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirilen projede 10 kişi sigarayı tamamen bırakırken diğer danışanların tedavisi devam ediyor.

Sigara Bırakma Seanslarına katılan danışanlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Songül Küçük: “Tedaviye başladım. 15 gün oldu. Günde bir paket sigara içiyordum. Bıraktım şükürler olsun. Çok memnunum.”

-Yağız Kağan Özar: “Burayı daha önce gördüm ve neden denemeyim ki dedim. Sigara artık hayat kalitesini düşüren bir şey. Bundan kurtulmak için de burayı görmem bir kıvılcımı ateşlemiş oldu. Geldim, konuştum ve güzel gidiyor şu anda her şey. Bırakmaya çalışıyorum. Psikolojik danışmanlar, hocalar, profesör doktorlar yardımcı oluyor. Benim sigara geçmişimin nasıl olduğuna dair ve bunu bırakmak için ne yapılacağına dair konuştuk.”