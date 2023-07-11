Sıcaklarda susamayı beklemeyin!

Aşırı sıcakların bastırdığı ve yoğun nemle birleştiğinde adeta nefes aldırmadığı bugünlerde çok dikkatli olmak gerekiyor.İSTANBUL (İGFA) - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Canpolat yaz aylarında en sık rastlanan sorunlar arasında sıcak çarpmasının geldiğini belirterek, şikayetlerin ‘birazdan geçer’ düşüncesiyle tedavisinin ihmal edilmesinin kimi zaman çok ciddi tehlikelere yol açabildiğini hatta hayati riske neden olabildiğini söyledi.

Sıcak çarpmasında vücut aşırı sıcak nedeniyle normal ısı düzenlemesini kaybederek, vücut ısısının normal sınırların üzerine çıkarak 40 dereceyi aşabileceğini belirten Dr. Canpolat, kavurucu yaz sıcaklarında sıcak çarpmasından korunmak için alınabilecek basit ama etkili önlemlerden bahsetti.

BU SAATLERDE MÜMKÜNSE DIŞARI ÇIKMAYIN

Yaz aylarında 10-16 saatleri arasında güneş ışınları daha yoğun olduğundan sıcak çarpması riskinin bu saatlerde arttığını belirten Dr. Alper Canpolat “Bu nedenle güneşin en dik açı ile geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarıda olmaktan kaçının. Dışarıya çıkmak zorundaysanız ağaçlar, şemsiyeler ya da güneşlikler gibi gölgeliklerin altında durarak doğrudan güneş ışığından korunmaya çalışın" dedi.

Özellikle yazın kapalı araçta kalmak camlar açık olsa dahi tehlikeli sonuçlara hatta yaşam kaybına neden olabildiğinden park halindeki araçta kalınmaması gerektiğini belirten Canpolat, sıcak havalarda dışarı çıkarken açık renkli, hafif ve bol kıyafetler tercih edilmesi, şapka veya benzeri bir başlık ile güneş ışığından korunulması gerektiğini kaydetti.

SUSAMAYI BEKLEMEYİN!

"Su içmek için kesinlikle susamayı beklemeyin" uyarısında da bulunan Canpolat, "Özellikle de yaz aylarında susuzluk hissetmeseniz bile mutlaka yeterince su içmeye dikkat edin. Salatalık, karpuz, marul gibi su içeriği yüksek yiyecekleri aşırıya kaçmadan tüketebilir, sıcak yaz günlerinde terleyerek vücuttan atılan sıvı ve mineralleri yerine koymak için günde bir-iki bardak maden suyu (200-250 ml) içebilirsiniz. Ancak tuz duyarlı kişilerin, hipertansiyon, böbrek ya da kalp hastalığı olanların doktorlarına danışarak bu gıda ve içecekleri tüketmesi gerekiyor" diye konuştu.