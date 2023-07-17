Sıcak havalardaki uyarıları kulak ardı etmeyin!

Yurt genelinde olduğu gibi Edirne İpsala'da da sıcak ciddi anlamda hissettirirken, bunalan sokak hayvanları çeşmelerin altında serinliyor. Uzmanlar sıcak hava için özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sıcak hava uyarılarının ardından, sıcaklık artmaya başladı. Trakya ve Marmara'da tüm zamanların en sıcak günlerinin yaşanabileceği yönündeki tahminler kamuoyu ile paylaşılırken, Keşan'da sıcaklık, dün bunaltıcı seviyelere çıktı.

Termometreler 36'yı, zaman zaman ise 39 dereceyi gösterirken, uzmanlar bu sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarıda dolaşmanın tehlikeli olabileceği yönüne uyarılar yapıyor.

YAŞLI VE KRONİK HASTALARA SICAKLIK UYARISI!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların güneşin dik geldiği saatler olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

Su tüketiminin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ekuklu, “En önemli noktalardan birisi su tüketimi. Çünkü aşırı sıcaklarda ısı kaybı çok fazla oluyor. Kalp sorunu, diyabet, tansiyon hastaları bu susuzluktan daha fazla etkileniyorlar. Dolayısıyla en az 2 litre su tüketilmeli" çağrısında bulundu.

Bu arada bunaltıcı hava sıcaklığında vatandaşlar zor anlar yaşarken, güneşten şapka takarak korunmaya çalıştı.

Kuşlar ise Saraçlar Caddesi’nde bulunan süs havuzlarında serinledi.