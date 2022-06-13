Sıcak havalar astım hastalarının kâbusu

Uzmanlar son günlerde ülke genelinde hâkim olan nemli ve sıcak havaların, spesifik olarak astım hastalığı başta olmak üzere solunum yolu rahatsızlıklarına sahip hastalar adına oldukça risk taşıdığını ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Yurt genelinde artış gösteren nemin ve sıcak havaların astımı olan hastalar açısından hayat kalitesini etkilediğini ve astım ataklarının artış göstermesine sebebiyet veriyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, astımı olan hastaların polen filtreli klimanın olduğu ortamlarda bulunmalarının daha uygun olacağını belirterek, "Nemli ve sıcak havaların olduğu zamanlarda astımı olan hastalar dış mekân aktivitelerinden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Dışarıda koşu gibi sporlar yapmamaları uygundur ve hava sıcaklığının en yüksek olduğu saat aralıklarında klimadan faydalanmalarında fayda vardır" uyarılarında bulundu.

NEM, ISI VE DUMAN ÜÇLÜSÜ ASTIMI TETİKLİYOR!

"Nemin hissedilmesi havanın ağırlaşmasına neden olur" diyen Prof. Dr. Akçay, "Bu durum ise küf, polen, ev içi akarların çoğalmasına ve akciğere hapsolan maddelerin fazlalaşmasını beraberinde getirir. Öte yandan astım hastaları sıcak havalarda ısının artmasından kaynaklı olarak nefes almakta zorluk çeker ve bu durum solunum yolunda oluşacak astım semptomlarını tetikleyebilir" diye konuştu.

Akçay, astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalar olduğunu söyledi.