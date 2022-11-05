Şehir hastanesinde sona doğru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’da yapımına başlanılan Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, çalışmaların devam ettiği hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Beyazgül ile Vali Ayhan, incelemelerde bulunduğu Şehir Hastanesi inşaat çalışmalarıyla Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve teknik ekipten bilgi aldı. İşçilerle de bir süre görüşen Başkan Beyazgül ile Vali Ayhan, personellerle sohbet etti.