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Şehir hastanelerine misafirhane gerek!

SAĞLIK 13.11.2022, 10:51
Şehir hastanelerine misafirhane gerek!

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Türkiye genelinde her şehir hastanesine hasta ve hasta yakınlarının düşük ücretle istifade edebileceği misafirhaneler kazandırılması için ilgili bakanlıkları göreve çağırdı.BURSA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’nın son 5 yılda Türkiye’ye kazandırdığı ‘Şehir Hastanelerinin” ne kadar gerekli yatırım olduğu gerçeği özellikle salgın döneminde daha net anlaşıldı. Salgınla Avrupa’da sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken, 4’ü İstanbul ve 2’si Ankara’da olmak üzere “Her Hastaya 1 Oda” anlayışıyla Türkiye genelinde açılan yaklaşık 30 bin yatak kapasiteli 20 şehir hastanesi, fiziki kapasite ve ileri teknolojisinin yanı sıra sağlık ihtiyaçlarını aynı kampüste karşılayan hizmet modelleriyle vatandaşa şifa dağıttı.

İnşaatı devam eden 13 projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde şehir hastanesi sayısı 33’e, yatak kapasitesi ise yaklaşık 45 bine ulaşacak. Lakin söz konusu yatırımların sadece bulundukları illere değil, çevre şehirlere hizmet veriyor olması, yine inşa edildikleri bölgelerin kent ve ilçe merkezlerine olan mesafesi, hasta ve hasta yakınları için konaklama sorununu gündeme getirdi. Bu yöndeki yoğun vatandaş şikâyet ve taleplerini dikkate alan MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, konuyu TBMM’ye taşıdı.

EN DÜŞÜK ÜCRETLE

Genel kurulda söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Milletvekili Vahapoğlu, şehir hastanelerinin her türlü sağlık ihtiyacının aynı kampüste karşılanabildiği, ileri teknoloji ve tıbbi imkanlara sahip kuruluşlar olduğunu hatırlattı. Söz konusu sağlık kuruluşlarının sadece bulundukları şehre değil komşu illere de hizmet verir hale geldiğini vurgulayan Milletvekili Vahapoğlu, şöyle devam etti:

“Ben ve ailem de şehir hastanelerinden yararlanmaktayız. Tedavi görmek amacıyla başka illerden bu hastanelere gelen, tedavileri ve tahlil sonuçları ileri bir güne kalan, yatış verilme zorunluluğu bulunmayan hastaların bir kısmı hastane içerisindeki koltuklarda, araçlarda ya da hava şartlarına göre bahçe de konaklamaktadır. Şehir hastanelerinde aynı kampüs içinde hasta ve refakatçisinin yararlanacağı misafirhane açılması ve bu misafirhanelerde kamu misafirhanelerinde uygulanan en düşük ücretin alınması vatandaşımızın geçici barınma ihtiyacını karşılayacaktır. Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı konuya el atmaya davet ediyorum.”

KAYSERİ ÖRNEĞİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın vatandaşın bu yöndeki taleplerini mutlaka dikkate alacağını belirten Milletvekili Vahapoğlu, konuya yerel yönetimlerle hayırseverleri de duyarlı olmaya çağırdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayırsever İştahlı Ailesi’nin katkısıyla projelendirdiği ‘Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin örnek alınmasını isteyen Vahapoğlu, “Hem Kayseri Şehir Hastanemizin hem de Erciyes Üniversitemizin karşısında tamamlanma aşamasında olan tesis, yapanın da yaptıranın da hep hayırla anılmasına vesile olacaktır” dedi.

Milletvekili Vahapoğlu, hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyacının karşılanması gibi şehir hastanelerine yerelde ulaşımı daha kolay kılmak adına yürütülen çalışmaların da önemine işaret etti. Vahapoğlu, “Bu yönde Bursa’da Ulaştırma Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen ve önümüzdeki yıl nisan ayında tamamlanacak metro hattı gibi, Sayın Alinur Aktaş’ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyemizin üstlendiği ve tamamlanma aşamasına gelen bağlantı yolları çalışması önemli ve örnek alınması gereken yatırımlardır” diye konuştu.

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