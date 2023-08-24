Şeftalinin faydaları ve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

A, C, E ve K vitaminlerini barındıran şeftali, son derece zengin bir besin... Şeftalinin; kolesterol, şişmanlık başta olmak üzere birçok hastalıklardan korunma gibi faydalarının yanı sıra göz bakımı, cilt bakımı, sağlıklı bir sinir sistemi, kemik ve dişlerin korunmasında önemli katkıları da var.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, şeftalinin faydaları ile tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Şeftalinin zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde hamilelik döneminde anne adayının ve bebeğin sağlığına katkıda bulunduğuna dikkati çeken Baş, "C vitamini içeren yapısı sayesinde anne karnındaki bebeğin kemik ve kas gelişimini destekler. Mideyi yatıştırarak annenin hazımsızlık problemini çözüme kavuşturur. Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir. Şeftali A ve C vitaminleri sayesinde cildi nemlendirir, yaşlanmanın etkilerini azaltır. Cilt dokularının ve hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlar" dedi.

Şeftalinin içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önlediğini ifade eden Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, "Şeftalinin içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, aşırı şeftali tüketimi halinde böbreklerin işleyişine zarar verebilir. Yeteri kadar yıkanmadan tüketilen şeftalinin üzerinde bulunması muhtemel pestisit isimli tarım ilacı zehirlenmeye sebep olabilir. Dış yüzeyindeki tüyler bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Şeftaliyi tüylü kabuğuyla birlikte tüketen bazı kişilerin de boğazında yanma problemi meydana gelebilir. Bu konulara dikkat edilmesi gerek" dedi.