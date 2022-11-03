Şanlıurfa'da kalça kemiği kırılan 105 yaşındaki hasta yürümeye başladı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Devlet Hastanesi Acil servise başvuran bulunduğu seviyeden düşüp, kalça kemiğini kıran 105 yaşında kadın hasta Hansi EL HİLO, yapılan başarılı kalça ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - 105 yaşındaki kadın hasta, kalça kırığı nedeniyle başvurduğu Ceylanpınar Devlet Hastanesinde başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Alper Aziz Tekin, 105 yaşındaki hastanın düşme sonrası kalça kırığı nedeniyle acile başvuran hastayı kalça intertrokanterik kırık tanısıyla ameliyata hazırlayarak, aynı gün organize olarak ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ameliyat sonrasında erken komplikasyon gelişmeyen hastamız servise alındığını ve genel durumunun iyi olduğunu belirten Dr. Tekin, "Basarak ayağa kaldırdık. Bir süre takip ettikten sonra taburculuğunu planlıyoruz “dedi.

Hasta yakınları 105 yaşındaki Annelerinin yapılan başarılı kalça ameliyatı ile ayağı kalmasından dolayı Doktor ve hastane idaresine teşekkür ettiler.