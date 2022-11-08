Şanlıurfa'da 'anne sütüne teşvik' eğitimi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde ‘Emzirme Haftası’ dolayısıyla Aile Hekimliği Anabilim Dalı Emzirme Destek Merkezi ve Eğitim Hemşireliği koordinatörlüğünde personele Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi, ‘Emzirme Haftası’ kapsamında anne sütünün önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bebek dostu hastane eğitimleri kapsamında Aile Hekimliği Anabilim Dalı Emzirme Destek Merkezi ve Eğitim Hemşireliği koordinatörlüğünde bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Çocuk Cerrahisi Servisi ve Çocuk Nöroloji servislerinde görevli olan personelin katılımıyla "Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi Kurs Programı" düzenlendi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu yaptığı açıklamada, bu programda 'bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine dek devam ettirilmesi yoluyla tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Dr. Koçakoğlu, emzirmede 10 adım prensipleri kapsamında sağlık hizmetleri içinde emzirmeyi standart hale getirmek istediklerini belirtti.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de, anne sütünün öneminden bahsederken, bebek beslenmesinin amacının bebeğin var olan büyüme potansiyelini destekleyerek uzun dönem sağlığına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ahmet Güzelçiçek, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cindoğlu ve Başhemşire Naşide Yaman Öztürk tarafından takdim edildi.