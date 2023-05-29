Son Dakika

Sakaryalı Diş Hekimleri ve Diş Teknisyenleri İDEX Fuarı'nda

SAĞLIK 29.05.2023, 08:34
Sakaryalı Diş Hekimleri ve Diş Teknisyenleri İDEX Fuarı'nda

Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve 4 gün süren 18.Uluslararası İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı 90 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı sağlık profesyonelinin katılım gösterdiği fuara ilgi büyüktü.Sakaryalı Diş Hekimleri Diş Teknisyenleri ve Dental sektörü öğrencileri öğrencileri de fuarı ziyaret ederek yeni teknoloji ve cihazları tanıma fırsatını yakaladılar.İSTANBUL (İGFA) - Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği(DİŞSİAD) tarafından organize edilen Ticaret Bakanlığı,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB'in desteğiyle gerçekleşen 18. İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı (İDEX) CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.Fuarın açılışını İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.Kemal Memişoğlu,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu, Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar,Diş Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Berktaş,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK)Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu ve kalabalık bir heyet ile gerçekleştirdi.90 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı ziyaretçi, 25-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 4 gün süren IDEX’te buluştu.122’si yabancı katılımcı olmak üzere 500 firma son teknoloji ürünlerini dünya pazarlarına sergiledi.1 Milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı IDEX,se ilgi oldukça büyüktü.Dünyanın ver Türkiyenin her bölgesinden olduğu gibi Sakaryadan da fuara Diş Doktorları,Diş Teknisyenleri de büyük ilgi ve katılım gösterdi.28 Mayıs'ta kapılarını kapatan fuarda dünyanın önde gelen diş hekimleri de atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirdi. IDEX, gerek katılımcı gerekse ziyaretçi anlamında alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliğini taşıyor.

Yıldız Dental Diş Teknolojileri ve Laboratuvarı İşletme Sahibi Birol Sürekli, Diş Hekimi Hakan Ertürk,Estetik Porselen Bölümünde görevli Diş Teknisyenleri Murat Kurt,Hasan Negören,Filiz Eyüboğlu, Dijital Tasarım Bölümünden Diş Teknisyen Halil İbrahim Kaplan,İstanbul Fenerbahçe üniversitesi Diş Fakültesi öğrencisi Zeynep Elif Kaplan ve Altınküre Okulları Dijital Tasarım Öğrencisi Yağmur Sürekli de fuarı ziyaret edenler arasındaydı.Fuarda dünyanın önde gelen diş hekimleri de atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirdi.IDEX, gerek katılımcı gerekse ziyaretçi anlamında alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliğini taşırken Diş Hekimleri,Diş Teknisyenleri ve Dental sektörü öğrencileri fuarda yeni teknoloji ve cihazları tanıma fırsatını yakaladılar.Fuarda stand açan Diş Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Berktaş,Başkan Yardımcısı Recep Kaya katılımcıları misafir ederken 10 ili sarsan asrın deprem felaketini nedeniyle meslektaşlarını kaybetmenin acısıyla buruk bir fuar geçirdiklerini ifade ettiler.  
DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son dört yılda yüzde 8'den yüzde 20 seviyesine ulaştığını söyledi. Uçar, “Bu yıl fuarda en az 250 milyon dolar ticaret hacmi elde etmenin yanı sıra ve yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamayı hedefliyoruz. Asıl amacımız ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak.IDEX fuarımızda gerçekleştirilmesini öngördüğümüz ticaret hacmi bu hedefe ulaşmamızda itici güç olacak. Türkiye, her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dışa bağımlılığı azaltmanın gayreti içerisinde. Ülkemiz, ağız ve diş sağlığı ekipmanları üretimi alanında küresel oyuncu olma yolunda emin adımlarla ileriyor” dedi. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24