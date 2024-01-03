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Sakarya'da şifanın adresi oldu

SAĞLIK 03.01.2024, 16:28
Sakarya'da şifanın adresi oldu

Sakarya’nın şifa merkezi 2023 yılında da Büyükşehir Tıp Merkezi oldu. 100 binin üzerinde hastanın muayene olduğu Tıp Merkezinde, 975 hastanın şehir içi ve şehir dışı hastanelere nakli işlemi de sağlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, 2023 yılında da Sakarya’nın şifa merkezi oldu.

Teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiye personeliylevatandaşlara sağlık hizmeti sunanTıp Merkezine,2023 yılında 100 binden fazla hastanın şifa bulmak için başvurduğu açıklandı.

2023 yılı faaliyet raporunu açıklayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi; “2023 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nde 100 binden fazla hasta muayene edildi. Bunun yanı sıra şehri içi ve dışı olmak üzere sunduğumuz hasta nakil hizmetimizden 975 hasta yararlandı. 11 doktor 1 diş hekimi,1 psikolog, 1 diyetisyen toplam 67 personel ile hizmet veren Tıp Merkezi bünyesinde 2023 yılında bir üroloji, nöroloji ve pratisyen hekim ile diyabet polikliniği hizmet vermeye başladı. Pansuman, enjeksiyon, elektro kalp grafiği, röntgen, psikolojik danışmanlık, odio (işitme testi), solunum fonksiyon testi, ihtiyaç sahibi hastalara ilaç temini ve hasta yatağı gibi farklı başlıklarda hizmet veren Tıp Merkezinde işe giriş, spor lisansı, sürücüler için sağlık raporları da verilmektedir.”

Açıklamanın devamında ayrıca, “Tıp Merkezi yıl boyunca birçok önemli gün ve haftalarda halk sağlığının koruması, toplum bilincinin oluşması için konferanslar ile farkındalık programları düzenledi. Ağız ve diş sağlığı haftası, meme kanseri farkındalık ayı, dünya emzirme haftası, dünya diyabet günü gibi birçok sağlık haftasında alanında uzman kişilerle eğitimler düzenlendi. Bunun yanı sıra bebeklerin büyütülmesinde anne sütüyle emzirmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi konusunda gösterdiği özen ve hassasiyetten ötürü Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanını aldı. Bu alanda bu unvana sahip ilk belediye Sakarya Büyükşehir Belediyesi oldu” ifadelerine yer verildi.

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