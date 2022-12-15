Sakarya'da kanser hastalığı için farkındalık eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle kadın kanserleri farkındalık eğitimi düzenlendi.Kadınlarda en fazla görülen 4 kanser türünün ele alındığı eğitimlerde, konuşmacılar tarafından erken teşhis vurgusu yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle kadınlarda en fazla görülen kanser türleri üzerine eğitim sunuldu.

SGM‘de düzenlenen eğitimlerde kanserden korunma ve toplumun bilinçlendirilmesinoktasında konunun uzmanları tarafından çeşitli paylaşımlar yapıldı. Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanserin belirtileri, risk faktörleri, korunma, tanılama ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Doç. Dr. Zekiye Turan, Arş. Gör. Büşra Yolcu ve Arş.Gör. Semiha Ünkazan’ın konuşmacı olarak katıldığı programda, kadınlarda en çok görülen kanser türleri ele alındı.

Meme kanseri ve rahim kanseri üzerine eğitim veren Arş. Gör. Semiha Ünkazan, her dört kadından birinin meme kanserine yakalanma riskine vurgu yaparak, hastalık şüphesi taşıyan kadınların ilk adımda evde kendilerinitetkik yöntemlerinden bahsetti. Yumurtalık ve rahim ağzı kanserinikonusunda bilgi veren Arş. Gör. Büşra Yolcu ise, kanserlerde sigaranın çok ciddi etkisinin olduğunu ve kanserlerde erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade etti.

RUTİN TARAMALAR İHMAL EDİLMEMELİ

Doç. Dr. Zekiye Turan konuşmasında farkındalığı arttırmak için bu eğitimin düzenlendiğini ve Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) taramaların ücretsiz olarak yapıldığını belirterek, “Biz bu eğitimlerde öncül bilgiler veriyoruz.Ülkemizde kanser tedavisinde çok ileri aşamada olduğumuzu bilmenizi isterim. Kendi kendinize muayenelerinizi yapmayı ve belirtilen sıklıkla taramaları yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Olası bir şüphe durumunda ise hemen bir doktora başvuru yapılarak, erken teşhisin tüm olanaklarından yararlanmalıyız. Unutmamalıyız ki erken teşhis hayat kurtarır.” diye konuştu.