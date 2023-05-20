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Sahte güneş gözlüğünde büyük tehlike
SAĞLIK 20.05.2023, 13:15
Güneş gözlüğü göz sağlığını korumak için önemli bir gereklilik, ancak onu sadece bir aksesuar olarak görmek büyük pişmanlıklara neden oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de her yıl 15 milyona yakın gözlük satışı yapıldığını belirten Papary Sunglasses Yönetim Kurulu Başkanı Optisyen Fahrettin Keleş, Türkiye’de satılan her 5 gözlükten birinin sahte veya işporta gözlük olduğunu söyledi.
Sahte güneş gözlüklerinin UV korumasının düşük olduğunu ve Avrupa standartlarına uygun olmadığını vurgulayan Keleş, yapılan hatalı seçimlerin başta makula dejeneresyonu, pterjium, retinal hasar ve katarakt gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu açıkladı.
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