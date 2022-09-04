Sağlıkta yeni gelişmeler! Bakan Koca açıkladı: Asistanlar…

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği konusunda değişiklikleri ve hedefleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, TUS ve DUS’ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasını hedefliyor. Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor. TUS’tan sonra gelen en çetin sınav kolaylaştırıldı. Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı. 3 günde birden sık nöbet, gece nöbetinden sonra görev olmayacak” dedi.