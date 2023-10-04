Sağlıkta şiddete 'gri kod' geliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı başlatılacak "Gri Kod" uygulamasının İçişleri Bakanlığı ile devreye konacağını söyledi. Koca, tüm senaryoların gözden geçirildiğini, yazılım hazır olduğunda uygulamanın başlayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı başlatılacak 'GRİ KOD' uygulamasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Baka Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bir şiddet olayı olduğunda Beyaz Kod verilirse buna bağlı olarak adli süreç hemen başlıyor" diyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanı Beyaz Kod vermesi durumunda süreci düşünerek çekingen davranabiliyor. Daha basit bir müdahale ile Beyaz Kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir. Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak GRİ KOD uygulamasını düşündük. BEYAZ KOD uygulaması aynı şekilde sürecek" dedi.

Gri Kod verildiğinde, hastane güvenliği ve hastane polisi gerekli müdahaleyi yapmak üzere durumdan haberdar olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, "Hastane polisi, merkeze haber vererek Beyaz Kod gerektirecek bir olayı, şiddete dönüşmesi muhtemel bir olayı haber veriyor. İşin bir hastane güvenliği tarafı var bir de kolluk kuvvetleri tarafı var. Kolluk kuvveti Hazır Kod durumunda hazır halde bekliyor olacak. Uygulama İçişleri Bakanlığımızla birlikte devreye konacak. İki bakanlığın ekipleri detayları birlikte çalıştılar. Bir hazırlık yapıldı ve tüm senaryolar gözden geçirildi. Şimdi de yazılımı yapılıyor. Yazılım hazır olduğunda uygulama başlayacak. Sona yaklaşmış durumdayız" diye konuştu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1709463426022445157