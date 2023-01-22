Sağlıkta ‘AMAÇ’ belli oldu! Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği kuruldu

Türkiye’de sağlık sektörüne yeni bir ivme kazandıracak bir dernek daha kuruldu. Kısa adı AMAÇ olan Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği, Aferez hematoloji ve kök hücre nakil alanında görev yapan hekim dışı sağlık personelini bilimsel çalışmalarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde destekleyecek.

ANKARA (İGFA) – Genel Merkezi Ankara’da bulunan Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği (AMAÇ) kuruldu.

Kurucu üyeliklerini Ferdi Nayır, Ali Kılınç, Yasin Yıldırım, Cem Perdeciler, Şadan Özdemir, Yasin Köksal, Ali Gül ve Sibel Yalçın’ın üstlendiği Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği (AMAÇ), Aferez hematoloji ve kök hücre nakil alanında görev yapan hekim dışı sağlık personelini bilimsel çalışmalarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde destekleme ve eğitimlerinde katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği Genel Başkanı Ferdi Nayır, Ankara merkezli kurulan derneğin vizyonundan bahsederek, “Terapötik Aferez Merkezi Ünitesi, Hematoloji ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan hekim dışı sağlık personeli için bilimsel çalışma, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek, çalışanların ulusal ve uluslararası alanda, eğitimlerine katkıda bulunmak ve en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur” dedi.