Sağlıklı cilt için hangi adımlar uygulanmalı?

Hepimiz sağlıklı bir cilt istiyoruz. Peki pürüzsüz ve canlı bir cilt için neler yapıyoruz? Cilt bakımında en önemli basamaklar nelerdir? Uzman Dermatolog Mediha Yılmaz, bu soruları cevapladı.Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT- Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Cilt sağlığı hepimiz için çok önemli. Özellikle yaz aylarında kavurucu sıcaklarında bastırmasıyla cildimizde tahribatlar olabiliyor.

Uzman Dermatolog Mediha Yılmaz, cilt sağlığı ile ilgili Herkes Duysun’a yaptığı bilgilendirmede sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz üç basamağın olduğuna dikkat çekti.

ağlıklı bir cilt için uygun bir ürünle cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve güneşten korunması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Birçok cilt bakım rutini bulunuyor fakat bu üçünü yapmadan diğerlerini yapmanın pek bir anlamı yok. Cilt yapısına göre ürün tercih etmek önemli. Hasta yağlı ve akneli bir cilt yapısına sahip ise mutlaka su bazlı ürünleri tercih etmeli, eğer kuru bir cilt yapısına sahip ise yağ bazlı ya da yoğun nemlendiren ürünleri tercih etmelidir. Sağlıklı bir cilt için sağlıklı beslenmekte çok önemli" dedi.

“GÜNEŞTEN KORUNMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Cilt bakımında en önemli basamaklardan birinin güneşten korunmak olduğunun altını çizen Yılmaz, “Bu korunmayı güneş kremi kullanmak ve güneşe karşı fiziksel korunma olarak 2 basamakta açıklayabiliriz. Şapka, gözlük ve şemsiye kullanmak fiziksel korunma yöntemlerindendir fakat yeterli değildir. Güneş kremini de etkili ve düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Cilt yapısına uygun güneş kremleri tercih edilmeli ve güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce yeterli miktarda güneş kremi kullanılmalı. Bir parmak ucu kadar güneş kremi, bir avuç içi kadar deri için yeterli. Güneşte uzun süre kalıyorsak 2-3 saatte bir tekrar etmek gerekir.” dedi.

https://youtu.be/4sX1rSUZTRo

Cilde buz uygulamanın sadece kısa vadede bir gerginlik oluşturacağını söyleyen Yılmaz, “Soğuk su veya buz deride bir miktar ödem oluşmasına neden olur. Geçici bir gerginlik oluşturur ama uzun vadede deriye soğuk uygulamanın deriyi iyileştirici ya da yaşlanma önleyici bir özelliği olduğunu düşünmemekteyim.” diye ifade etti.

Uzman Dermatolog Mediha Yılmaz, “Sirke bir meyve asididir. Meyve asitlerinin deri hastalıklarında ve cilt bakımında kullanımı uzun süredir mevcut. Birçok kremin ve serumun içinde de AHA ve BHA dediğimiz meyve asitleri ile glikolit asit bulunmaktadır. Meyve asidi kullanılacaksa uygun şekilde üretilmiş krem ya da serumların tercih edilmesini önermekteyim.” dedi.

GÖZENEK SORUNUNA NE İYİ GELİR?

Cildi soyan ve kurutan ürünlerin çok uzun süre kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Gözenek sorunu için uygun cilt bakım ürünleri tercih edilmeli. Gözenek sıkılaştıran tonikler eklenebilir ama kesinlikle tahriş eden cildi soyan ve kurutan ürünlerin çok sık kullanılmasını önermiyorum. Tonik dışında, bir uzman kontrolünde yapılacak uygulamalar etkili olabilir. Özellikle kış dönemi uygun peelingler önerilmekte ya da lazer uygulamalarının bir kısmı ciddi gözenek problemi olan hastalar için uygundur.” şeklinde konuştu.