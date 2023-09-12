Sağlıklı bir vücut için ne yapılmalı? Spor öncesi ve sonrası neler yemeli?

Spor ve beslenme birbirinden ayrı düşünülemez. Peki spordan önce ve sonra neler yemeliyiz? İdeal bir vücut yapısı nasıl olur? Yağlar kasa dönüşür mü? Kişisel Antrenör Atakan Songur, merak edilen tüm bu soruları Herkes Duysun için yanıtladı.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Antrenör Atakan Songur, sağlıklı vücudun herkes için farklı olduğuna değinerek, “Sağlıklı bir vücut kişiden kişiye değişebilen bir şey. Mesela kilo tamamen görsel bir şey. Bizim için önemli olan sadece form, siz altmış kilo da olabilirsiniz. Siz altmış kiloda nasıl görünmek istiyorsanız, nasıl daha iyi hissediyorsanız o şekilde olabilirsiniz. İlla ki ben 55 kiloya düşeyim, karın kaslarım çıksın diye düşünmemeniz lazım. Tartının bir önemi yok, siz nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde olmalısınız.” dedi.

YAĞLAR KASA DÖNÜŞÜR MÜ?

Vücudumuzdaki yağların kasa dönüşemediği gibi, kasların da sporu bırakınca veya kötü beslenince yağa dönüşmediklerinin altını çizen Songur, “Vücuttaki mekanizma iyi beslenip spor yaptığımız zaman yağları yakmaya başlar, ekstra olarak da kasları yapım aşamasına sokar. Bir elinize bir beyaz ekmek alın. Diğer elinize ise kırmızı et alın. O elinizdeki ekmeği kırmızı ete dönüştürebilir misiniz?” örneği ile yağların kasa dönüşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

https://youtu.be/N2gWTvw8csI

SPORDAN ÖNCE VE SONRA NELER YEMELİYİZ?

Spordan önce veya sonra yenmesi gerekenler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Songur, antrenmanların boş mide ile yapılması gerektiğini vurguladı ve “Beslenme konusunda tabii ki diyetisyenler daha bilgilidir. Ben sadece size tavsiye verebilirim. Eğer ki vücut geliştirme ile uğraşıyorsanız, amacınız kas büyütmek ve hacimlendirmek ise karbonhidrat alımını antrenmandan bir saat önce (veya sizin ne kadar sindirebildiğinize göre iki saat de olabilir) yaparsanız antrenmana biraz daha enerjik girersiniz. Antrenmandan on beş, yirmi dakika önce yemek yemeyi bırakmalısınız. Boş mide ile antrenman yapmalısınız. Antrenman süresinin altmış dakikayı geçmemesi lazım. Antrenmandan sonra eğer kilo vermek istiyorsanız düşük karbonhidrat, kilo almak istiyorsanız yüksek karbonhidrat almalısınız. Antrenmandan yarım saat sonra yemek yemeniz daha faydalı olabilir.” dedi.

YARIŞMAYA HAZIRLANANLAR NASIL BESLENİYOR?

Beslenmenin ciddi bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Songur, “Öncelikle çok maliyetli bir şey oluyor. Diyet gerçekten çok zor bir şey. On kilo tavuk bir haftada bitiyor. Her sabah muhakkak yulaf yiyorum, altı tane yumurta yiyorum. Yanında vitaminler var. Tabii bu kişiden kişiye göre değişiyor. Akşam 18:30-19:00’dan sonra yemek yemeyi kesiyorum ve yatana kadar aç kalıyorum.” şeklinde konuştu.