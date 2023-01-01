Son Dakika

Sağlık ordusuna iki yeni ambulans

SAĞLIK 01.01.2023, 09:15
Sağlık ordusuna iki yeni ambulans

Sağlık ordusuna iki yeni ambulans Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalılara sağlık alanında daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Tam donanımlı iki yeni ambulans hasta nakil hizmeti kapsamında filoya katıldı.ANTALYA (İGFA) -  Sosyal belediyecilik anlayışı ile sağlık ihtiyaçlarında da vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi; hasta, yaşlı, yatalak ve bakıma muhtaç hastalarına hizmet veren araçlarının sayısını her geçen gün artırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi hizmetine iki yeni ambulans daha katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla alınan yeni ambulansları inceleyerek, bilgi aldı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın hasta nakil araç sayısı yeni araçlarla 6’ya yükseldi.

İNSAN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Gazipaşa’dan Kaş’a tüm Antalya’da hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “19 ilçemiz 913 mahallemizde vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha sağlık olabilmeleri için çalışmalarımız sürüyor.

Tam donanımlı iki yeni ambulansı daha araç filolarımıza kazandırdık. Hasta nakli isteyen hemşehrilerimize daha hızlı hizmet verme imkânına kavuştuk. Sağlık birimimizdeki 63 personelimiz gece gündüz demeden vatandaşımızın dertlerine derman oluyor. İnsan sağlığı, insan hayatı bizim için çok değerli. Sosyal belediyeciliğin amacı hemşerilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

HASTA NAKİL ARAÇ FİLOMUZ GÜÇLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Ramazan Akalın da sağlık personelinin Antalyalılara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için çalıştığını söyleyerek, “Evde Sağlık Birimimiz hasta, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Genel sağlık kontrolleri, doktor ve hemşire hizmetleri, evden hastaneye hastaneden eve hasta nakil işlemleri ile bakıma muhtaç kişilerin kişisel öz bakımları ve yaşam alanlarının temizliğine yönelik hizmet vermekteyiz. 2019 yılında 10 bin civarında olan hasta ve bakıma muhtaç vatandaş sayımız Aralık 2022 verilerine göre 15 bine ulaşmıştır. Birimimizin donanım ve personel kapasitesini arttırdık. Belediyemizin envanterine kazandırılan yeni araçlarla hasta nakil araç filomuzu güçlendirdik” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 16 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Brighton 16 24
9. Chelsea 15 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 17 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4