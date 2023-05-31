Sağlık deposu: Kekik çayı

Mutfakların en sevilen baharatlarından kekik, sağlık için de çok faydalı. Beslenme uzmanları, kekik çayının sağlık problemlerine karşı destekleyici de olduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Ballıbabagiller ailesine ait olan kekiğin yapılan araştırmalara göre 400’den fazla çeşidi bulunuyor.

Kekik çayının, taze kekik dallarının veya kekik çiçeklerinin demlenmesi ile hazırlanan bir bitki çayı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bir tutam kekik ve bir miktar sıcak su kekik çayı için yeterli. Kekik çayı yapılırken öncelikle yarım litre su bir çaydanlığa alınır ve kaynatılır. Ardından yaklaşık 1 tatlı kaşığı kuru veya taze kekik bardağa alınır ve üzerine kaynayan su eklenir. Üzeri kapalı bir biçimde 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra süzülerek tüketilir. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı bal ve limon ilave edilebilir” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Örnek, “Kekik çayı kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere sağlık üzerine birçok faydası var. Yaklaşık 1 gram kekik içerisinde; K vitamini, kalsiyum, demir, manganez gibi önemli vitamin ve mineraller bulunuyor. Kekik çayının bu özellikleri, onu sağlık üzerinde olumlu etkiler gösteren bir bitki çayı haline getiriyor” dedi.

KEKİK ÇAYI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bu arada laboratuvar ortamında yapılan bazı çalışmalara göre kekiğin kan basıncını düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda da antioksidan bakımından oldukça zengin bir bitki olduğunu söyleyen Tuba Örnek, “Yapılan bilimsel araştırmalara göre kekiğin içerisinde antibakteriyel özelliklere sahip önemli bileşenler bulunuyor. Kekik çayı, sindirim sistemini rahatlatmaya ve hazımsızlığı gidermeye yardımcı olurken; bağışıklık sistemini güçlendirmeye, solunum yollarını rahatlatmaya, kilo kontrolüne ve stresi azaltmaya destek oluyor. Kekik çayı içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde akne, mantar gibi cilt sorunlarına bağlı semptomların hafiflemesine de yardımcı oluyor” diye konuştu.