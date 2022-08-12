Sağlık çalışanlarına ek ödeme Resmi Gazete’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği'nin Resmi Gazete’de yayınlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun. Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku: