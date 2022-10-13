Sağlığın ritmi İzmir Çeşme'de attı

Almanya’nın Münih kentinde bulunan Dr. Randoll Enstitüsü tarafından düzenlenen “24. Uluslararası Matrix Ritim Terapisi Çalıştayı” Çeşme’de gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - 8 – 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen çalıştayda Hindistan, İngiltere, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Türkiye gibi ülkelerden katlan Matrix Ritim Terapisi uygulayıcısı doktor, fizyoterapist, veterinerler vaka sunumları ve atölye çalışmaları yaptı.

Alman Dr. Ulrich Randoll tarafından temellendirilmiş metot olan Matrix Ritim Terapisi'nin temelde en önemli özelliği hücrenin çalışmasının verimliliğini arttırmak, fonksiyonlarındaki bozulmaları düzelterek hem hücrenin kendisini, hem de hücrenin oluşturduğu doku ve organın performansını artırmaktır.

Kas, iskelet sistemi başta olmak üzere dolaşım sistemi, sinir sistemi özellikle sempatik parasempatik uygulamalar ile solunum ve nörolojik rehabilitasyon gibi temel konu başlıklarında etkili olur.Matrix Ritim Terapisi, kas ritmini taklit ederek bozulmuş hücre sürecini adapte eder. Derin doku katmanlarına etki eder, ağrısız bir tedavidir.

Dr. Ulrich Randoll kendi uygulaması olan Matrix Ritim Terapisi’nin ortaya çıkış süreciyle ilgili şunları anlattı:

“Hayat bir süreçtir, hastalık da bu sürecin yavaşlaması ya da durmasıdır. Yaşama baktığımızda her şeyin bir ritim içinde oluştuğunu görüyoruz. Vücudumuzdaki bu ritimler nereden geliyor diye araştırdığımda hücrelerimizin kendine özgü titreşimlerinden geldiğini gördüm. Bunu bir orkestra ve orkestranın içindeki enstrümanlar gibi de görebiliriz. O zaman hastalıktaki aksayan süreci doğru ritimlerle düzeltebiliriz diye düşündüm. İyileşme için hücrenin aktive edilmesi yani hücre dışı matrixin doğaya uygun olarak uyarılması, hücresel ortam koşullarının değiştirilmesi gereklidir. İşte Matrix Konsepti böyle doğdu, 1996 yılında Matrix Ritim Terapisi kavramı ortaya atıldı ve bilimsel kabul gördü.”

İZMİR VE ÇEŞME DOĞRU ÇÖZÜM OLABİLİR

İzmir’de Matrix Ritim Terapisi için aradığımız her şey mevcut olduğuna dikkati çeken Randoll, "Çok kaliteli doğal ürünlerle beslenmek mümkün, Çeşme’de verilen kaliteli turizm hizmeti ve kendi ürettikleri ürünleri kullandıkları organik mutfak bizim için çok önemli. Hamam gibi eski Osmanlı geleneğinde sağlık için uygulanan sistemler mevcut. O nedenle dünyadan çok sayıda doktor ve fizyoterapistle Çeşme'ye tekrar geldik. Kaplıcalar Çeşme’yi seçmemizde etkili oldu. Bizim vücudumuzun ihtiyacı olan şey kaplıca suyundan alacağımız elektrondur, o da sadece çıkıştaki taze suda var. Sağaltıcı olan ve şifa veren kaplıca suyundaki elektronlardır, içindeki mineraller değildir. Şifa bulmada asıl önemli faktör kaplıca suyunun içerdiği elektronlardır. Türkiye’deki kaplıca suyunun kalitesini yani geleneksel bilgi ve uygulamayla tıbbi buluşum Matrixmobil'i buluşturmak istiyorum” dedi.