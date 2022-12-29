Sağlığı geliştiren ilk Büyükşehir 'Bursa' oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı şehir bilinci oluşturmak için başlattığı 'Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesi' almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk Büyükşehir Belediyesi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını yakından ilgilendiren her konuda örnek adımlar atıyor.

İhtiyaç duyulan noktalara aile sağlığı merkezleri kazandırılmasından sağlığa ambulans ve ekipman desteğine, evde bakım hizmetlerinden şehrin engelliler için de ulaşılabilir hale getirilmesine, madde bağımlılığıyla mücadeleden psikolojik destek gibi hizmetlere kadar sağlığa erişimin önündeki tüm engeller de kaldırılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı şehir bilinci oluşturmak için başlattığı 'Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesi' uygulaması kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu belgeyi almaya hak kazandı. Türkiye’de bu belgeyi alan ilk Büyükşehir Belediyesi olan, Bursa’da da bu belgeye layık görülen ilk belediye olan Büyükşehir Belediyesi’nin 001 numaralı belgesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teslim edildi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen belge teslim töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2000 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı çalışmalarının aktif bir üyesi olan Bursa’nın sağlık alanında da önemli bir birikime sahip olduğunu hatırlattı.

Belediyeye verilen ‘Sağlığı Geliştiren Belediye’ belgesinin Bursa'ya ve insan sağlığı alanındaki çalışmalara güç vereceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Önemli olan bu çalışmaları sürdürülebilir kılmak. Biz buna sadece bir belge olarak bakmıyoruz. Bunun altını doldurmak için yapacağımız daha onlarca çalışma var. Sağlık deyince akla ilk hastane ve doktorlar geliyor ama asıl olan hastaneye gitmeden, sağlık bozulmadan daha sağlıklı ve kaliteli yaşam için o ortamları temin etmek. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Bu belgenin alınmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalarımızı değerlendiren Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

001 NUMARALI BELGE BÜYÜKŞEHİR’İN

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, Büyükşehir Belediyesi’nin istenen bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hem sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, hem de sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde kurumun kendi kurumlarına çok ciddi katkılar verdiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Büyükşehir her zaman yanımızda. Başımız her sıkıştığında kapısını rahatlıkla çalabildiğimiz için Başkanımız Alinur Aktaş’ın şahsında Büyükşehir’in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kriterlerde istenen bütün yükümlülükler yerine getirildiği için 001 numaralı yani Bursa’daki ilk belgeyi gönül rahatlığıyla başkanımıza veriyorum” diye konuştu.