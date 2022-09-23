Safra kesesi taşı tedavi edilmezse ölümcül olabilir

Safra kesesinin en sık rastlanan hastalığı safra kesesi taşları ve kolesistit denilen safra kesesinin iltihaplarıdır. Genellikle 40 yaşının üzerindeki kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir.İSTANBUL (İGFA) - Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi bunun oluşmasında ise hamilelik, beslenme ve hormonel sebeplerin yanı sıra, obezite, hormon tedavisi, çeşitli ilaçlar ve bazı kan hastalıklarının da riski artırabileceğini belirtti.

SAFRA KESESİ TAŞI ZAMANINDA ALINMAZSA NELER OLABİLİR?

Safra kesesi taşları eğer alınmazsa neler başımıza gelebilir?

İşte bu konuda Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi safra kesesi taşlarının alınmaması durumunda ortaya çıkabilecek problemler şöyle sıraladı:

· Safra kesesindeki taşın ana safra yolunu tıkaması sonucu ortaya çıkan tıkanma sarılığı,

· Safra kesesindeki taşın safra kesesi duvarını enfekte etmesi sonucu ortaya çıkan kolesistit (safra kesesinin iltihabı),

· Safra kesesindeki taşının safra yollarına düşmesi ve burada koledok denilen ana safra yolunda kolanjit iltihabına yol açması

· Safra taşının daha aşağılara giderek pankreas kanalını tıkaması sonucu safra taşına bağlı pankreatit oluşması

TEDAVİSİ NE OLMALIDIR?

Safra kesesi taşlarının tedavisi kesinlikle cerrahi olmalıdır. Özellikle semptomatik yani şikayet veren safra kesesi taşlarında ya da safra kesesinde iltihaplanmaya yol açmış safra kesesi taşlarında mutlaka ameliyatla safra kesesi alınmalıdır.