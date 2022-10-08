Ruhumuza takviye kuvvet şart

Sağlığın ayrılmaz ama belki de en fazla göz ardı edilen parçası, ruh sağlığının önemine dikkat çekmek için her sene 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı günü olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan en geniş ve kapsamlı araştırma sonucuna göre, tüm ülkeleri ruh sağlığına daha fazla yatırım yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Doğru ve dengeli beslenmek, egzersiz yapmak, iyi bir uyku ve amacına uygun kullanılan takviye gıdalar beden sağlığı kadar ruh sağlığını da koruyor.İSTANBUL (İGFA) - COVID-19 salgını tüm dünyayı ve yaşam tarzlarını değiştirdi. Salgınla birlikte daha da ağırlaşan ekonomik koşullar, kendimizi sürekli tehlike ve tehdit altında hissetmemiz, sosyal etkileşimimizin temassız ve mesafeli niteliği, hatta zaman zaman izolasyon, diğer tüm şeylerle birlikte ruhsal sağlığımızı da derinden etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.

Sağlığımıza dikkat ederek ve doğru vitaminleri doğru şekilde tüketerek bedenimize ve ruhumuza destek olabileceğimizi belirten Dr. Elif Pahsa; “Vücudumuzdaki vitamin ve minerallerin eksikliğinin ruh sağlığı üzerinde güçlü etkileri bulunuyor. Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olması ise tüketilen besinlerin vücudumuza yeterli vitamini sağlayabildiği ile ilgili. Örneğin, magnezyum ve melatonin seviyesine destek olan takviyeler uzun vadede beden sağlığını olduğu kadar ruh sağlığını da düzeltmede yardımcı oluyor. Magnezyum eksikliği yorgunluk ve halsizliğe sebep olduğu için depresyon riskini artıyor ve bu eksikliğin tamamlanması için gıdaların yanında takviye gıdaları da kullanmak gerekiyor. Özellikle Magnezyum L-Treonat’ın beyin hücrelerinde magnezyum seviyesini artırması ile bilişsel fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkisi, genel ruh sağlığına da pozitif yansıyor. Bu Vücudumuzdaki melatonin eksikliği ise uykuya geçmede büyük problem yarattığı için ruh sağlığımızın bozulmasında büyük etki sahibi. Melatonin içeren takviye gıdalar sayesinde uyku problemleri çözülerek ruh sağlığı da korunmuş oluyor” dedi.

Ruh ve beden sağlığı için takviye besinlerin önemi oldukça fazla

Ruh ve beden sağlığımızı korumak için bazı önemli vitaminleri her besinden alamayacağımızın önemini vurgulayan Dr. Elif Pahsa “Şüphesiz, hepimiz çok yoğun hayatlar yaşıyoruz. Aile, okul, iş, toplum ve diğer yükümlülükler ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bütün bu stres vücudu son derece zorluyor ve bağışıklık sistemini de zayıflatıyor. Bu olumsuzlukları dengeli beslenmenin yanında Omega 3, Vitamin D, B kompleks vitaminleri, B12 vitamini, fosfatidil serin, taurin, glisin ve n-asetil sistein gibi takviyelerle desteleyerek hem beden hem de ruh sağlığımızı koruyabiliriz” dedi.