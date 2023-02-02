Rotary'den Kadın Sağlığı semineri

Ankara Başkent Rotary, Ankara Çayyolu Rotary ve Ankara Maltepe Rotary kulüplerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO ile birlikte EGO Genel Müdürlüğü’nün konferans salonunda düzenlediği "Kadın Sağlığı; Meme ve Rahim Kanserinden Korunma" konulu seminere ilgi büyük oldu.ANKARA (İGFA) - Seminerde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap EREL “Meme Sağlığı ve

Meme Kanserinden Korunma” konusunda dinleyicileri bilgilendirdi.

Meme kanseri ile mücadelede erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Serap Erel kendini muayene etme için atılması gereken adımları maket üzerinde anlattı. Dinleyicilerin de maket üzerinde tanılama deneyimi yapma imkanı bulduğu sunumu sırasında erken tanı ve uygun önlemlerle meme kanserinin günümüzde tedaviye olumlu cevap veren bir kanser türü olduğunu belirtti.

Seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu da, “Rahim Sağlığı, Rahim ve Rahim Ağzı Kanserleri ve Korunma” konusunda dinleyicilere bilgiler verdi. Konuşmasına Türkiye’de kadınlarda en sık görülen 10 kanser çeşidinden bahsederek başlayan Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu, serviks kanserinin klinik belirtilerini ve risk faktörlerini ve serviks kanserinin önlenebilir olduğunu anlattı. HPV virüsünü ve bulaş yollarını, bulaşı azaltmak için alınması gereken önlemleri, serviks kanseri tarama programlarını detaylı olarak aktardı.

Prof. Dr. Serap Erel ve Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu dinleyicilerin tüm sorularını da detaylı bir şekilde yanıtladılar.

Ankara Başkent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Doç. Dr. Işık Yuluğ, Ankara Çayyolu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Arzu Tüzüner ve Ankara Maltepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Feride Bahar ÜRTİŞ seminer sonunda Prof. Dr. Serap Erel'e ve Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu'na birer plaket vererek teşekkürlerini sundular.

Başkanlar, "Kadın Sağlığı; Meme ve Rahim Kanserinden Korunma Semineri" için kendilerine harika bir organizasyonla, mükemmel yöneticiliğiyle ve sıcak ev sahipliğiyle destek olan EGO Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök hanımefendiye içtenlikle teşekkür ettiler.