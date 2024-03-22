Ramazan ayında susuz kalmayın

Vücutta su kaybı Ramazan ayında oruç tutarken dikkat etmemiz gereken önemli bir konudur. Ramazan boyunca günde yaklaşık 15 saat boyunca hiç sıvı alınmadığı düşünüldüğünde vücuttaki su seviyesinin düşmesi kaçınılmaz olur. Bu da yorgunluk ve baş ağrısına yol açabilir. Bu durumu önlemek için iftar ve sahur arasındaki zaman dilimi en iyi şekilde değerlendirilmelidir.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında çevresel faktörlerin oruçla birleşmesinin cilde olumsuz yönde etkiedebileceğini ifade eden Aromaterapist Meltem Demir, “Uzun süre aç ve susuz kalmak, ciltte kuruma, kırışma ve sarkma gibi sorunlara sebep olabilir. Canlı ve sağlıklı bir cilt için su çok önemli. İftardan sonra sahura kadar bol su içmeliyiz” dedi.

“EN GÜZEL MAKYAJINIZ CİLDİNİZ”

Kişinin en güzel makyajı cildidir diyen Demir, “Cildiniz ne kadar parlak ve bakımlı görünürse o kadar az makyaj yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Bakımlı olmak için pahalı kremler ve maskeler kullanmak zorunda değilsiniz. Cilt tipimize uygun nemlendiriciler, gün içerisinde tekrarlanmalı ve gece yatmadan önce de son bir kez daha sürülmelidir. Özellikle göz çevresi ve dudaklar da unutulmamalıdır. Cildimizi gündüz evdeysek rahatlıkla güzel maske ve bakımlarla nemlendirip onun diri kalmasını sağlayabiliriz. Cilt bakımı yaparken öncelikle cildinizi bakım için temiz hale getirmemiz gerekir” diye konuştu.

EVDE YAPILABİLECEK KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYABİLİRSİNİZ

Maden Suyu müthiş bir mineral kaynağıdır. Bu minerallerincildi canlandırmada çok fayda sağladığını söyleyen Aromaterapist Meltem Demir, “Cilt bakımınıza evinizde bulunan soda ile yüzünüzü yıkayarak veya bir pamuğa döküp cildinizi temizleme ile başlayabiliriz. Herkesin evinde zeytinyağı var yüzünüze yetecek kadar zeytinyağının içine biraz şeker koyun ve nazikçe yüzünüze, boynunuza masaj yapın. Ilık su ile yıkayın ve nasıl bir yumuşaklık hissedeceksiniz inanamazsınız. Bu cildimizi nefes almasını engelleyen tüm kirleri atacak ve cildimiz nefes almaya başlayacak. Zeytinyağı müthiş bir antioksidandır. Cildi yeniler, parlatır ve nemlendirir. Şekerin cildi canlandırma ve sıkılaştırma özelliği vardır. Özellikle kuru ciltli iseniz bu size ilaç gibi gelecek” dedi.

“İNCE KIRIŞIKLIKLARINIZ İÇİN MAYA İLE MASKE YAPABİLİRSİNİZ”

Aromaterapist Meltem Demir, ince kırışıklıkları olanlar için herkesin mutfağında olabilecek malzemeler ile maske tarifi de paylaştı. “Yüzünüze ve boynunuza yetecek kadar süt, maske kıvamına gelecek kadar yaş maya ya da kuru maya. İyice karıştırın ve yüz, boyun, göz çevresi dahil her yere sürüp kuruyana kadar bekleyin. Cildiniz iyice gerildikten sonra ılık su ile yıkayın ve aromaterapik bitkilerden serumlarla cildinize son dokunuşu yaparsanız o cilt bir efsane oluyor” dedi.