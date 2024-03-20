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Ramazan ayı, kilo vermek isteyenler için avantaja dönüşebilir

Öğün sayısının azaldığı ve standart yeme düzeninin dışına çıkıldığı Ramazan aylarında bunlara dikkat ederseniz kilo verebilirsiniz…Zübeyde ÖZLÜ/HERKES DUYSUNBURSA

SAĞLIK 20.03.2024, 16:02
Ramazan ayı, kilo vermek isteyenler için avantaja dönüşebilir

Öğün sayısının azaldığı ve standart yeme düzeninin dışına çıkıldığı Ramazan aylarında bunlara dikkat ederseniz kilo verebilirsiniz…Zübeyde ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ramazan ayında alınan fazla kilolardan şikayetçi olanlar bu haber sizin için. Diyetisyen Miray Yağmur, Ramazan ayında kilo vermenin püf noktaları hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında önceliğin sağlıklı ve dengeli beslenmek olduğunu belirten Diyetisyen Miray Yağmur, “Oruç tutarken öncelikle iftar ve sahurda dengeli beslenmeyi ön planda tutmalıyız ve sahur öğününü atlamamalıyız.” dedi. 

“RAMAZANDA KİLO VERMEK MÜMKÜN”

Ramazan ayında kilo vermenin mümkün olabileceğini kaydeden Diyetisyen Miray Yağmur, “Bunun için sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı takip edilmelidir. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek, protein açısından zengin gıdaları tercih etmek gerekiyor. Öğünlerde lif ve sağlıklı yağlar içeren besinlere yer verilmeli. Ağır yemeklerden kaçınılarak (fastfood, şekerli atıştırmalıklar, hazır atıştırmalıklar) kilo verme eğilimi gerçekleştirilebilir.” ifadelerini kullandı. 

“İFTAR VE SAHUR ARASINDA HAFİF BİR ARA ÖĞÜN YAPILMALI”

İftar ve sahur arasında ara öğünün yapılması gerektiğinin de altını çizen Diyetisyen Miray Yağmur, konuyla ilgili şöyle konuştu: 

“İftar ile sahur arasında uzun bir süre olduğu için hafif bir ara öğün mutlaka yapılmalıdır. İftar sonrasında hem yediklerimizin sindiriminin kolaylaşması için hem de üstümüzdeki uyku halinden kurtulmak için 30-40 dakika kadar hafif tempolu bir yürüyüş çok faydalı olacaktır. Özellikle iftar sonrası sofralarımızda çok fazla tatlı yeme geleneği olduğu için aşırı şerbetli tatlılar yerine daha hafif sütlü tatlılar tercih edilebilir. Susama hissinin oruç tutarken daha az hissedilmesi adına iftar ile sahur arası az az, sık sık su içilmelidir. Tek seferde çok fazla su tüketimi yapılmamalıdır. Ayrıca kafein içeren besinler yerine süt, ayran, sade soda ve bitki çaylarının tercih edilmesi vücutta suyun tutulması için daha faydalı olacaktır. Son olarak sahurda kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş ürünler yerine daha çok kahvaltılık tarzı beslenme(yumurta, peynir, mevsim yeşillikleri) daha önemlidir ve susuzluk yaratmaması için çok tuzlu, salçalı ürünler ve çay, kahve tüketimi olmaması daha faydalı olur.” 

“ANİ VE FAZLA YEMEKTEN KAÇINILMALI”

Kilo kontrolünü sağlamak ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek isteyenlerin iftar ile sahurda ani ve fazla yemekten kaçınmaları gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Miray Yağmur, “Ramazan ayında beslenmemize dikkat edeceğimiz önemli noktalara değinecek olursak bunların başında iftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamamız gerekir. Aksi takdirde ani mide gerginliği hem tansiyon yükselmesine hem de insülin gibi kan şekerini dengeleyen hormonların hızlı salgılanmasına yol açar. Bunun sonucunda halsizlik, uyku hali gibi değişimler meydana gelebilir.

İkinci olarak azar azar ve iyi çiğneyerek yemek yenilmelidir. Büyük lokmalar hazımsızlığı ve ardından mide ağrısını meydana getirebilir.  

Bir başka önemli noktamız ise yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmamız gerektiğidir. Bunların yerine hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmelidir ve son olarak Ramazan ayında su kaybı fazla olacağından bu kaybı yaklaşık 1,5 -2 litre civarında su içerek, belli bir oranda engelleyebiliriz.” dedi.

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