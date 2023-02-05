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Prof.Dr. Kesemenli hastalarıyla buluştu  

SAĞLIK 05.02.2023, 23:45
Prof.Dr. Kesemenli hastalarıyla buluştu  

Kocaeli’nde hizmet veren bölgenin önemli sağlık kuruluşlarından CK Klinik yöneticisi ve başhekimi Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli Gebze’de gerçekleştirilen kahvaltılı toplantısında hastaları, hasta yakınları ve dostlarıyla bir araya geldi.

Özden DEMİRCİ /KOCAELİ 7.GÜN HABER (KOCAELİ İGFA) Yoğun katılımın olduğu kahvaltılı toplantıya, Gebze Belediyesi eski Başkanı M.Emin Akın, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Gebze eski ilçe başkanları, Efraim Taşdemir, Gülabi Kaya, İsmet Kara, Sedat Tatar, Giresun Eğitim ve Kültür Derneği başkanı Hamdi Bayram, Gelecek Partisi Kadın Kolları başkanı Yeşim Yener, CHP Gebze Belediyesi meclis üyesi Şahin Yılmazel, Emekli öğretmen Necati Dursunoğlu, Şahin Medya yönetim kurulu başkanı Kaşif Şahinkesen, Hedef Gazetesi Mustafa Aslan, Tempo Trafo Gürol Keseci, Şükriye Kavran, Çapa Tıp eski işletme müdürü Selahattin Pektaş, Kocaeli Girişimci iş adamları derneği Aydın Burgul, Altunkaya Hafriyat İlker Altunkaya ve çok sayıda hasta yakını katıldı.

 “SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ”

CK Kliniği kurucu yöneticisi, Ortopedi ve Travmatoloji Diz ve Kalça Eklem Cerrahisi Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli bölgede bulunan hastaları, hasta yakınları, dost ve sevenleriyle bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Eşiyle birlikte katıldığı toplantıda CK Klinikte görev yapan Doktor ve personel Prof.Dr. Kesemenli’yi yalnız bırakmadı.

“ÇALIŞMALARINDAN SÖZ ETTİ  BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU”

Adından ve başarılarından sıkça sözü edilen ülkemizin başarılı Diz ve Kalça Eklem Cerrahisi Prof. Dr.Cumhur Cevdet Kesemenli Gebze Tatlıkuyu köprüsü girişinde bulunan Kahve Diyarında gerçekleşen kahvaltıya katılanlarla bir süre görüşerek bilgi alışverişinde bulundu. Prof.Dr.Kesemenli yaptığı konuşmada “1990’lı yılların başından beri Kocaeli’nde doktor olarak görev yapıp, bölge insanlarına sağlık konusunda hizmet vermekteyim. Bu sayede pek çok, “önce hasta, sonra dostluklar” kazandım.

Beylikbağı Sağlık Ocağı, Merkez Sağlık Ocağı sonrasında üniversite hastanesinde çalışmalarıma devam ettim. 2019 Temmuz ayından itibaren açmış olduğum CK Ortopedi Kliniği’nde hastalarımıza özellikle diz, kalça, eklem cerrahisi ve spor yaralanmaları tedavisi yapmaktayız ve bir çoğunuz da beni Kocaeli Sporumuz’un doktoru olarak tanımakta.

Kas ve tendon yaralanmaları, omuz artroskopisi gibi cerrahi tedavilerin yanısıra, hastaların ameliyat sonrası rehabilitasyonu ve ağrılarının tedavisi de kliniğimizde yapılmaktadır.

Bir aile gibi çalıştığımız kliniğimizde podoloji (ayak sağlığı hizmeti), auriokülo tedavi yapılmakta olup, ekibimiz iki fizyoterapist, podolog hemşiremiz ve kordinatörümüz olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

Amacımız bilim, teknoloji ve tecrübeyi birleştirerek daha büyük üniteler kurarak daha geniş kitlelere hizmet etmektir. Burada sizlerle olmamızın amacı da, hastalarımız ile bu süreçte oluşan dostluklarımızı sadece hasta doktor ilişkisi olarak bırakmadan, sosyal ortamlara da taşımaktır. Çıktığımız bu yolda bizlere eşlik ettiğiniz için gönülden teşekkür ederiz.” dedi.

KESEMENLİ'DEN TEŞEKKÜR

Prof. Dr.Kesemenli, “daha önce olduğu gibi bundan sonrada hastalarının ve hasta yakınlarının emrinde olacağını halka daha yakın olmak ve onlara her alanda yardımcı olmak çaba ve gayretleri içinde olacağını belirterek, “Ben sizin için neler yapabilirim, size hangi alanlarda yardımcı olabilirim diye doktor arkadaşlarım, ekibimde görev alan CK Klinik personeliyle yola çıktık bundan sonra sizleri zaman zaman ziyaret edecek düşüncelerinizi alacak ve sizin için vereceğimiz hizmetlerimizi programlayacağız burada bulunmanızdan son derece mutlu olduk herkese eşim ve ben çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Prof. Dr.Cumhur Cevdet Kesemenli kahvaltılı toplantıya katılanlarla sohbet havasında geçen görüşmede gösterilen ilginin çok önemli olduğunu belirtti.

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