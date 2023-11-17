Prof. Dr. Serhat Fındık: Ölümcül hastalıklar listesinde ilk üçte

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk 3’te yer alan Koah hastalığı hakkında Prof. Dr. Serhat Fındık, Koah hastalığının ciddi ölümlere yol açtığını söyledi.Zübeyde ÖZLÜ - Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Koah kelime anlamı olarak, kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. Türkçe’ye çevirecek olursak, uzun süreli demek. Obstrüktif ise tıkayıcı demek. Yani Koah, hava yollarında tıkanma ile oluşan akciğer hastalığıdır.

“EN ÇOK 50 YAŞ ÜSTÜNDE GÖRÜLÜYOR”

Koah hastalığının hangi yaş gruplarını etkilediğine değinen Prof. Dr. Serhat Fındık, Herkes Duysun'a özel yaptığı açıklamalarda Koah hastalığının özellikle 50 yaş üstü ve en az 20 yıl, günde bir paket sigara içen insanların yüzde 15 ila 20’sinde görüldüğü tahmin edildiğini belirterek, "Her sigara içende görülür mü? Tabi ki görülmez.” dedi.

Koah hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyleyen Fındık, genetik olarak da geçiciliği olmadığını belirterek, "Hastalığın bir numaralı faktörü sigaradır. İkincisi, kırsal kesimde tezek ve ona benzer yakıtların tüketilmesi, üçüncüsü ise hava kirliliğidir" dedi.

“KOAH BİR ANDA ORTAYA ÇIKMAZ”

Koah hastalığının kronik bir hastalık olduğunun altını çizen Fındık, koah hastalığının belirtilerine de değindi.

Fındık, “Koah kronik bir hastalık olduğu için kendini hemen belli etmez. Yavaş yavaş nefes darlığı ile kendini belli eder. Önce eforda nefes darlığı olur sonra giyinirken, duş yaparken nefes darlığı olur. Daha sonrasında istirahatte ve en sonunda da uykudan uyandıracak şekilde nefes darlığı olur. Bir diğer belirtisi göğüs ağrısıdır. Özellikle göğsün ön tarafında olur. Öksürük, balgamlı öksürük bir diğer belirtisidir. Bu hastalıkta balgam genellikle kirli gri, kirli beyaz renklerde olabilir. Bunun dışında kronik obstrüktif akciğer hastalığında bir kısım hastalarda beraberinde kalp yetmezliği de görülebilir. Beraberinde belirgin derecede zayıflık, kilo kaybı ve iştahsızlık da ön planda görülebilir. Yani çok farklı belirtilere ulaşabilir ama en sık görülen belirtileri nefes darlığı, öksürük ve balgamdır" diye konuştu.

TEŞHİS İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Koah hastalığının teşhis edilmesinde kullanılan yöntemlere de değinen Fındık, “Hastalık için akciğer filmi, kan tahlili ve en önemli yöntem nefes testi dediğimiz spirometrik akciğer testidir. Bu hemen yapılabilen, hastaya hiçbir zararı olmayan ama çok gerekli bir testtir. Bu testteki sonuçlara göre kronik obstrüktif akciğer hastalığı klinik tablo ile birleştirilerek teşhis konulur.” dedi.

“ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR LİSTESİNDE İLK 3’TE”

Koah hastalığının en ölümcül hastalıklardan bir olduğunu vurgulayan Fındık, “Koaha bağlı ölümler, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında 3’üncü ile 4’üncü sıra arasında değişmektedir. Sigara bir numaralı faktör olduğu için sigara tüketimi azalırsa, Koah hastalığı da otomatik olarak azalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Koah hastalığının kesin ve kalıcı bir çözümü olduğunu belirten Fındık, “Koah hastalığının tedavisi var. Bazen yanlış bilgi olabiliyor. Tedavisi olmayan bir hastalık, ilerleyici bir hastalık diye ama halbuki tedavisi var. Düzgün tedavi ile kalıcı iyileşme sağlanabilir. Sigaranın bırakılması tedavide birinci maddedir. Bundan sonra hastalar belli bir süre sonra normale doğru dönmeye başlayabilir. Akciğerlerimiz çok akıllı organlarımızdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında zaten akciğerin bir sahası değil, hemen hemen tüm sahalarında az ya da çok etkilenme oluşuyor.” dedi.

“MADENCİLER RİSK ALTINDA”

Koah hastalığı konusunda madencilerin ciddi risk altında olduğunu belirten Fındık, madende çalışan işçiler kronik obstrüktif akciğer hastalığına çok yatkın olduğunu söyledi. Fındık, hava kirliliğinden kaynaklanan toksik gazlara maruz kalan işlerde çalışan insanlarda da görülebileceğini de sözlerine ekledi.