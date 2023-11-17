Son Dakika

Prof. Dr. Serhat Fındık: Ölümcül hastalıklar listesinde ilk üçte

SAĞLIK 17.11.2023, 10:56
Prof. Dr. Serhat Fındık: Ölümcül hastalıklar listesinde ilk üçte

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk 3’te yer alan Koah hastalığı hakkında Prof. Dr. Serhat Fındık, Koah hastalığının ciddi ölümlere yol açtığını söyledi.Zübeyde ÖZLÜ - Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Koah kelime anlamı olarak, kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. Türkçe’ye çevirecek olursak, uzun süreli demek. Obstrüktif ise tıkayıcı demek. Yani Koah, hava yollarında tıkanma ile oluşan akciğer hastalığıdır.

“EN ÇOK 50 YAŞ ÜSTÜNDE GÖRÜLÜYOR”

Koah hastalığının hangi yaş gruplarını etkilediğine değinen Prof. Dr. Serhat Fındık, Herkes Duysun'a özel yaptığı açıklamalarda Koah hastalığının özellikle 50 yaş üstü ve en az 20 yıl, günde bir paket sigara içen insanların yüzde 15 ila 20’sinde görüldüğü tahmin edildiğini belirterek, "Her sigara içende görülür mü? Tabi ki görülmez.” dedi.

Koah hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyleyen Fındık, genetik olarak da geçiciliği olmadığını belirterek, "Hastalığın bir numaralı faktörü sigaradır. İkincisi, kırsal kesimde tezek ve ona benzer yakıtların tüketilmesi, üçüncüsü ise hava kirliliğidir" dedi.

“KOAH BİR ANDA ORTAYA ÇIKMAZ”

Koah hastalığının kronik bir hastalık olduğunun altını çizen Fındık, koah hastalığının belirtilerine de değindi.

Fındık, “Koah kronik bir hastalık olduğu için kendini hemen belli etmez. Yavaş yavaş nefes darlığı ile kendini belli eder. Önce eforda nefes darlığı olur sonra giyinirken, duş yaparken nefes darlığı olur. Daha sonrasında istirahatte ve en sonunda da uykudan uyandıracak şekilde nefes darlığı olur. Bir diğer belirtisi göğüs ağrısıdır. Özellikle göğsün ön tarafında olur. Öksürük, balgamlı öksürük bir diğer belirtisidir. Bu hastalıkta balgam genellikle kirli gri, kirli beyaz renklerde olabilir. Bunun dışında kronik obstrüktif akciğer hastalığında bir kısım hastalarda beraberinde kalp yetmezliği de görülebilir. Beraberinde belirgin derecede zayıflık, kilo kaybı ve iştahsızlık da ön planda görülebilir. Yani çok farklı belirtilere ulaşabilir ama en sık görülen belirtileri nefes darlığı, öksürük ve balgamdır" diye konuştu.

TEŞHİS İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Koah hastalığının teşhis edilmesinde kullanılan yöntemlere de değinen Fındık, “Hastalık için akciğer filmi, kan tahlili ve en önemli yöntem nefes testi dediğimiz spirometrik akciğer testidir. Bu hemen yapılabilen, hastaya hiçbir zararı olmayan ama çok gerekli bir testtir. Bu testteki sonuçlara göre kronik obstrüktif akciğer hastalığı klinik tablo ile birleştirilerek teşhis konulur.” dedi.

“ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR LİSTESİNDE İLK 3’TE”

Koah hastalığının en ölümcül hastalıklardan bir olduğunu vurgulayan Fındık, “Koaha bağlı ölümler, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında 3’üncü ile 4’üncü sıra arasında değişmektedir. Sigara bir numaralı faktör olduğu için sigara tüketimi azalırsa, Koah hastalığı da otomatik olarak azalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Koah hastalığının kesin ve kalıcı bir çözümü olduğunu belirten Fındık, “Koah hastalığının tedavisi var. Bazen yanlış bilgi olabiliyor. Tedavisi olmayan bir hastalık, ilerleyici bir hastalık diye ama halbuki tedavisi var. Düzgün tedavi ile kalıcı iyileşme sağlanabilir. Sigaranın bırakılması tedavide birinci maddedir. Bundan sonra hastalar belli bir süre sonra normale doğru dönmeye başlayabilir. Akciğerlerimiz çok akıllı organlarımızdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında zaten akciğerin bir sahası değil, hemen hemen tüm sahalarında az ya da çok etkilenme oluşuyor.” dedi.

“MADENCİLER RİSK ALTINDA”

Koah hastalığı konusunda madencilerin ciddi risk altında olduğunu belirten Fındık, madende çalışan işçiler kronik obstrüktif akciğer hastalığına çok yatkın olduğunu söyledi. Fındık, hava kirliliğinden kaynaklanan toksik gazlara maruz kalan işlerde çalışan insanlarda da görülebileceğini de sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3