Prof. Dr. Bayazıt: İşitme kaybı Demans ve Alzheimer’a kapı açıyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yıldırım Bayazıt, işitme kaybının Demans ve Alzheimer’a kapı açtığını söyledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Yıldırım Bayazıt, işitme kaybının toplumda yaygın karşılaşılan bir problem olduğunu belirterek, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 5’inin işitme kaybından dolayı tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

DEMANS VE İŞİTME KAYBI BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ!

Özellikle 80 yaşından büyük bireylerdeki işitme kaybı oranının yüzde70’lere kadar yükseldiğini belirten Bayazıt, "İşitme kaybının demans gibi santral sinir sistemi hastalıkları, bilişsel fonksiyon problemleri ve ölümcül kalp damar hastalıklarıyla ilişkisi konusunda kanıta dayalı veriler elde edilmeye başlanmıştır. Bunamaya neden olan hastalıkların genel bir tanımı olan demans 65 yaş üstü dünya nüfusunun yüzde 6.5’ini etkileyen bir sorundur. Demans ile işitme kaybı arasında ilişki olduğu birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Daha da önemlisi işitme kaybı varlığı, demans ihtimalinin ilk habercisi olabilir" dedi.

Alzheimer hastalığının da demansa neden olabilen hastalıklardan biri olduğunun altını çizen Uzman Prof. Dr. Bayazıt, "İşitme kaybı ile Alzheimer hasatlığı arasındaki ilişki 1980’li yıllardan itibaren araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Çünkü her iki durumda da beyin yapısında hacim kayıpları olabilir. Ancak Alzheimer ile işitme kaybı arasında bugüne kadar net bir ilişki gözlenmiştir. Farkına varma, algılama, mantıksal düşünme, lisan, hafıza ve muhakeme gibi yetenekler bilişsel fonksiyonlar olarak bilinir. Bilişsel fonksiyon problemleri ile hem demans hem de işitme kaybı arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. İşitme kaybının tedavi edilmesi bilişsel fonksiyonların iyileşmesini veya sürecin yavaşlamasını sağlayabilir” dedi.

İşitme cihazı kullanmak, önleyici tedavi prosedürlerinden biri olarak kabul edildiğini belirten Odyolog Önder Paksoy ise, kullanılacak işitme cihazlarına bağlı olarak Demans riskini belirli oranda önlemenin mümkün olduğunu kaydetti.

Yapılan araştırmalara göre işitme kaybının sebep olduğu engellerin aşılmasında kullanılan işitme cihazının demansın önlenmesinde büyük rol oynadığını ifade ederek, "Demans riski ileri-çok ileri derece işitme kayıplarında 5 kat, orta dereceli işitme kayıplarında 3 kat, hafif derecede işitme kayıplarında 2 kat artar. Kullanılan işitme cihazı, işitme kaybının getirmiş olduğu rahatsızlıklara çözüm oluşturur ve oluşacak riski azaltır" dedi.