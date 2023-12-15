Potada kalpler deprem bölgesindeki çocuklar için atacak

Basketbolda 15-18 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalarda geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketinde zarar gören çocuklarımıza yeni yıl hediyesi göndermek için atkı, bere ve peluş oyuncak toplanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanacak tüm karşılaşmalarda geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketinde zarar gören çocuklarımıza yeni yıl hediyesi olarak gönderilmek üzere atkı, bere ve peluş oyuncak toplanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirilecek destek kampanyasında toplanacak atkı, bere ve peluş oyuncaklar Hatay’daki çocuklara ulaştırılacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Çağdaş Bodrumspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de basketbol severlere destek çağrısında bulunulurken, TBF tarafından yapılan açıklamada, “Basketbol Ailesi olarak bu hafta sonu oynanacak olan tüm lig maçlarında, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı birer hediye gönderelim! Türkiye Basketbol Federasyonu olarak tüm basketbol severleri yeni yıl öncesinde beraberlerinde getirecekleri atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncaklarla salonlara bekliyoruz” denildi.

“TOFAŞ – Çağdaş Bodrumspor” arasındaki 12. hafta mücadelesi 16 Aralık Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak ve maç saat 15.30’da başlayacak.