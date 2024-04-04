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Polen alerjisi ile mücadelede iç mekân hava kalitesi de önemli

Açık alanlarda polenlerden kurtulmak için maske takmak bir kurtuluş olarak görülüyor

SAĞLIK 04.04.2024, 10:49
Polen alerjisi ile mücadelede iç mekân hava kalitesi de önemli

Açık alanlarda polenlerden kurtulmak için maske takmak bir kurtuluş olarak görülüyor. Peki, pencerelerden, giysilerden ve ayakkabılardan yaşam alanlarına giren polenlerden korunmak için ne tür önlemler almak gerekiyor? İşte detaylar…İSTANBUL (İGFA) - Bahar aylarının güzelliklerini yaşadığımız şu günlerde bazılarımız güneşli günlere uyanmanın sevincini yaşarken, bazılarımız ise polen alerjisi ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Üstelik polenlere yalnızca açık havada değil, evlerde ve işyerlerinde de maruz kalınıyor, çünkü polenler; giysilerden, ayakkabılardan, açık olan pencere ve kapılardan yaşam alanlarına rahatlıkla girebiliyor.

Hayatı olumsuz etkileyen ve güzel bahar günlerini zehir eden polenlerden kurtulmak için açık alanlarda maske takmak, yaşam alanlarında pencere açmamaya özen göstermek ve iç ortam havasını iyileştirmek gerekiyor. Kapalı mekânların iç ortam havasını iyileştirmek için de en ideal çözüm hava temizleme cihazları oluyor.

POLEN, TOZ VE PARTİKÜLLERE KARŞI YÜZDE 99,97 ORANINDA KORUMA

Çünkü Yüksek Verimli Partikül Hava (HEPA) filtresine sahip hava temizleme cihazları, 0,3 mikrona kadar olan polen, toz ve partikülleri yüzde 99,97 oranında hapsediyor. Ortamdaki havayı temizleyen hava temizleme cihazları, polen alerjisi olanların rahat nefes almalarını sağlıyor.

Hava temizleme cihazları aynı zamanda yaşam alanlarındaki nemi kontrol altında tutarak, statik elektriğin azaltılmasına da yardımcı oluyor. Çünkü havadaki nem, doğal bir iletkendir ve potansiyel statik yükleri topraklayarak, statik elektriği dağıtır. Yaşam alanlarındaki nemin yüzde 40’ın üzerinde tutulması, statik yüklerin topraklanmasına neden olurken yüzde 55’in üzerinde tutulması statik yüklerin tamamen giderilmesini, konforlu bir yaşam için mükemmel ortamın yaratılmasını sağlıyor.

Üçay Mühendislik Şubeler ve İklimlendirme Direktörü Özgür Şahin, ev ve işyeri gibi kapalı mekânların iç hava kalitesini iyileştiren, nem seviyelerini ve böylece statik elektriği kontrol altına alan hava temizleme cihazlarının seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı:

KAPASİTE DOĞRU BELİRLENMELİ

“Hava temizleme cihazlarının yüksek performanslı olarak çalışabilmesi ve geniş bir alanda etkili olması için cihazın kapasitesinin odanın metrekaresine göre belirlenmesi gerekiyor. Üçay Mühendislik olarak, alanında uzman mühendislerimiz ile müşterilerimize hava temizleme cihazı seçiminde yardımcı oluyoruz.

HEPA FİLTRE TERCİH EDİLMELİ

Cihaz seçiminde öncelikle ürünün Yüksek Verimli Partikül Hava (HEPA) filtresine sahip olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü HEPA filtre yüksek filtrasyon güvenliği sağlıyor.  

CİHAZ, FLASH STREAMER TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLMALI

Hava temizleme cihazının ‘Flash Streamer’ teknolojisine sahip olması da oldukça önemli. Bu teknoloji,  elektrostatik HEPA filtre üzerinde tutulan zararlı maddeleri ve koku giderici filtre tarafından emilen kokuları ayrıştırıyor. Böylece geleneksel hava temizleyicilerde kullanılan ve sık sık kirlenip, düzenli olarak değiştirilmesi gereken aktif karbon filtreye ihtiyaç duyulmuyor.

NEM KONTROLÜ SAĞLAMALI

Hava temizleme cihazı ile yaşam alanlarındaki nemin yüzde 55’in üzerinde tutulabiliyor olması da fazla statik elektriğin azaltılması açısından oldukça önemli. Örneğin, Daikin’in nemlendiricili hava temizleyicileri, iç ortam havasının nem miktarını ölçülebiliyor. Böylece odanın ihtiyacına göre havaya nem vererek, statik elektriği kontrol altına alıp, daha konforlu bir iç ortam havası sağlıyor.

SESSİZ ÇALIŞMALI

Cihazın sessiz çalışması da konfor şartlarının sağlanması açısından oldukça önemli. İdeal ses seviyesi 19 dB(A) olmalı.

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