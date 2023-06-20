Podoloji ile sağlıklı ve bakımlı ayaklar

Nev Bandırma Podoloji Bölümünden Podolog İlkem Kuruoğlu, Podoloji alanının ne ile ilgilendiği ve bu alanda ne tür hizmetler verildiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Podoloji biliminin ayak sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen, yardımcı tedavi ve bakım hizmeti sunan bir sağlık alanı olduğunu ifade eden Podolog İlkem Kuruoğlu, nasır, topuk çatlağı, tırnak batması gibi ayaklarda görülen sorunların, kişinin hayat kalitesini düşürüp psikolojisini bozabildiğini, ayaklarda sık görülen bu problemlerin ayak sağlığı konusunda deneyimli uzmanlar tarafından uygulanan tedavilerle kolayca giderilebildiğini söyledi.

Ayak problemlerinin vücudun diğer bölgelerine etki ettiğini ve bu problemlerle başa çıkmak için önceliğin sağlıklı ayaklar olduğunu belirten Kuruoğlu, podolojinin kişinin tedavi sürecinde oluşabilecek potansiyel komplikasyonların önlenmesine yardımcı olacağını aktardı.

Özellikle diyabet hastalarında korkulan bir tablo olan, ayak yaralarının önlenmesi için işlemler yapıldığını belirterek sözlerine devam eden Kuruoğlu, “Ayak yaraları hem hastalar hem de hasta yakınları için ağır bir tablo oluşturabilir. Bu yaralar tedavi edilmezse, uzun vadede uzuv kayıplarıyla sonuçlanabilir. Düzenli ayak bakımı ve kontrollerini yaptıran diyabetli bireylerde yara açılma riski düşmektedir.” dedi.

Başparmak çıkıntısı rahatsızlığının normalde düz olması gereken ayak başparmağımız Halluks valgus deformitesinde ikinci parmağa yani dış tarafa doğru yön değiştirmesiyle oluştuğunu ifade eden Podolog İlkem Kuruoğlu, parmak arası makara, uygun ayakkabı, silikon destek ürünler, gece ateli ve uygun egzersizlerin bu hastalığın ilerlemesini durdurmada büyük önem taşıdığını söylerken tüm bu koruyucu ve tedavi seçeneklerinin uzman doktor görüşüyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bu rahatsızlığın zamanında önlem alınmaması ve tedavi edilmemesinin sonucunda başparmağın ikinci parmağın altına kayabileceğini ve ayak basınç noktaları değiştiği için nasırlar oluşabileceğini de sözlerine ekledi.

BATIK TIRNAK OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR

Batık tırnak oluşumunu engellemede en önemli etkenin doğru ayakkabı seçiminin yanında tırnakların doğru kesilmesi, ayakların darbe ve travmalardan korunması olduğunu söyleyen Kuruoğlu, ayaklarda bir rahatsızlık hissedildiği anda zaman geçmeden bir podoloğa başvurulması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra tırnak çekimi işleminden sonra da tırnak yatağının uzamasının periyodik bir süreç olduğunu bu yüzden sağlıklı bir sonuç için tırnağın uzama sürecinin bir podolog gözetiminde takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuruoğlu, sadece ayaklarda görülen sorunlar için değil problemsiz ayaklara sahip olan bireylerin de pedikür yerine medikal ayak bakım için hekime danışmadan da podoloğa başvurabileceğini belirterek sözlerine son verdi.