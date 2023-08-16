Pembe estetik nedir?

Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, pembe estetiği anlattı. Çelik, dermal dolgu ve botoksun pembe estetiğin bir parçası olduğunu söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Pembe estetikte diş eti ve dudak uyumunun öneminden bahseden Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, “Günümüzde en çok merak edilen konu pembe estetik olduğunu bleirterek, detaylarını paylaştı.

"Pembe estetik dediğimiz zaman, ağız içerisindeki dişler hariç her şeyi anlayabiliriz" diyen Çelik, "Dişlerimizin etrafına çerçeve gibi sağlıklı bir görüntü vermesi açısından diş eti ve dudak uyumu bizim için çok önemlidir. Dişlerimiz bazı durumlarda çok az bazen de istediğimizden daha fazla görülebiliyor. Bu görüntüyü ideal pozisyona getirmek için yaptığımız tüm işlemlere biz aslında ‘pembe estetik’ diyoruz. Dişlerimizin çok kısa göründüğü durumlarda diş eti genelde dişlerimizi örtmüş oluyor. Biz oldukça basit işlemlerle diş etini şekillendirerek biraz daha yukarı alıyoruz ve dişlerimiz daha görünür hale geliyor. Dişlerimiz karşıdan bakılınca daha dolu ve daha güçlü bir gülümseme oluşturuyor. Bu durum ‘Holywood Smile’ dediğimiz tanımın içerisine giriyor. Bazı durumlarda dişlerimiz çok fazla görünüyor. Bunların ilk sebebi diş eti çekilmesi olabilir, diş eti çekilmesini tedavi etmek için ise hastada bazı küçük cerrahi işlemlerle diş etini istediğimiz pozisyona çekerek dişleri ideal boyuta ulaştırabiliriz. Tüm bu yaptığımız işlemlere biz ‘pembe estetik’ diyoruz. Yumuşak dokuya işlem yaptığımız için hastalar temkinli oluyor fakat lokal anestezi altında yapıldığı için kesinlikle bir ağrı veya sızı hissedilmiyor. Ardından yazdığımız reçeteler ile kontrollerini gerçekleştiriyoruz. 1-2 hafta içerisinde diş eti tamamen iyileşiyor ve dikişleri alıyoruz. Hasta rutin hayatına devam edebiliyor.” diye konuştu.

https://youtu.be/WeCDfm8f0jA

“DERMAL DOLGU VE BOTOKS, PEMBE ESTETİĞİN BİR PARÇASI”

Dermal dolgu ve botoksun, günümüz diş hekimlerince kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Çelik, “Dermal dolgu ve botoksu, pembe estetiğin bir parçası olarak kullanıyoruz. Gülümsediğimizde dişlerimiz çok görünüyorsa dudağın üst kısmına (burun kanadının alt tarafına) botoks uygulaması yaparak burada aktif olan kasları daha aktif hale getiriyoruz ve güldüğümüz zaman diş etinin daha az görünmesini sağlıyoruz. Dermal dolgu ile dudağımızı biraz daha kalınlaştırıp diş ve diş eti görünümü azaltıyoruz. Karşıdan bakınca daha hoş, güzel ve estetik bir görüntü sağlayabiliyor.” ifadelerini kullandı.