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Pazaryeri Devlet'te uzman doktor göreve başladı
SAĞLIK 22.08.2023, 09:35
Bilecik’in Pazaryeri Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları (Dahiliye) Doktoru Uzman Dr. Yusuf Pirdal görevine başladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığınca Bilecik’e 15 doktor ataması gerçekleşirken Pazaryeri ilçe Devlet Hastanesine ataması gerçekleşen Uzman Dr. Yusuf Pirdal hastanede hasta kabulüne başladı.
İç Hastalıkları (Dahiliye) Doktoru Uzman Dr. Yusuf Pirdal’ın göreve başlamasıyla Pazaryeri ilçesinde önemli bir doktor açığı kapandı.
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