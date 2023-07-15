Otizmin tanılandırılması en çok yardım istenen konu

Otizmin çok fazla karşılaşılan ve tanılandırma noktasında yardım istenen bir konu olduğunu belirten uzmanlar, tanılandırma için farklı ölçeklerin kullanıldığını söylüyor.İSTANBUL (İGFA)- Denver gelişim testinin 0-6 yaş grubunda doktorlar için kıymetli bilgiler sunduğuna değinen Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, 0-6 yaş grubunda her sene Denver Gelişim Testi’nin uygulanmasını öneriyor. CARS testi, Otizm Davranış Kontrol Listesi ve ADOS-2 testi gibi ölçeklerin de otizmin tanılandırılmasında kullanıldığını ifade eden Urhan, çocuklarında otizmden şüphelenen ailelerin ön bilgi edinebilmek için evde uygulayabilecekleri testler olduğuna dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, otizm spektrum bozukluğunun tanılandırılmasında kullanılan ölçekler hakkında bilgi verdi.

Otizm tanılandırılması için çocuğun yaş özelliklerini baz alınıyor

Otizmin çok fazla karşılaşılan ve tanılandırma noktasında yardım istenen bir konu olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan, “Otizm için tanılandırılma yaparken çocuğun gelişim düzeyindeki yaş özelliklerini baz alıyoruz. Yaşına göre hangi özellikleri tamamlayıp hangi özellikleri tamamlayamadığı üzerinden gidiyoruz. Hangi noktalarda desteğe ihtiyacı var, hangi noktalarda kendini geliştirmesi gerekiyor ya da yapamadığı noktalar neler gibi ölçekler, bu tanılandırmayı yaparken kullandıklarımızdan bazıları.” dedi.