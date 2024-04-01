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Otizme kırmızı ışık!

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk yıllarında fark edilen, karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olarak tanımlanan otizm 1985 yılında her 2 500 çocuktan 1’inde görülürken, son araştırmalara göre bugün her 36 çocuktan 1’inde görülüyor

SAĞLIK 01.04.2024, 15:11
Otizme kırmızı ışık!

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk yıllarında fark edilen, karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olarak tanımlanan otizm 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1’inde görülürken, son araştırmalara göre bugün her 36 çocuktan 1’inde görülüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Tohum Otizm Vakfı otizmin varlığına dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü”nde otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve herkesle eşit derecede toplumsal kabulünün sağlanması amacıyla özel bir kampanya yürütüyor.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmeyi amaçlayan kampanya için binalar kırmızı ışıkla aydınlanıyor, birçok kuruluşla otizmi bilmeye ve anlamaya dayalı etkinlikler düzenleniyor ve kampanya destekçileri #otizmekırmızıışıkyaketiketi altında buluşuyor.

ODAĞIMIZI FARKINDALIKTAN KAPSAYICILIĞA ÇEVİRİYORUZ

Son yıllarda dünyada otizmin bilinmesine ve farkındalık yaratılmasına dair önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, otizmli bireyler temel hak ve özgürlüklerine erişimlerinde sosyal ve çevresel engellerle karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar.

20 yılı aşkındır otizmli çocukları özel eğitimle topluma kazandırabilmenin Türkiye’deki savunuculuğunu yapan Tohum Otizm Vakfı, bu küresel gelişmelerin ışığında 2022 yılında başlattığı "Otizme Kırmızı Işık Yak" kampanyası ile otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmaları ve toplumda kabul görmelerini sağlamak için odağını farkındalıktan kapsayıcılığa çevirdi.

Otizmli çocukların hala nitelikli eğitime erişmede zorluk yaşadığını, bireylerin iş yerlerinde kabul görmediğini, sosyal hayatın dolayısıyla yaşamın bir parçası olması için mücadele etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Tohum Otizm Vakfı, otizmli bireylerin tüm farklılıklarıyla beraber herkesle eşit haklara sahip olmalarının savunuculuğunu yapıyor.

OTİZMLİ BİREYLERLE BİRLİKTE KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR BİR DÜNYA İNŞA EDİYORUZ

Tohum Otizm Vakfı bu sene de “Otizme Kırmızı Işık Yak” kampanyası ile otizmli bireylerin toplumsal kabulünü sağlama amacını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile otizmin rengi bu yıl da kırmızı oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tohum Otizm Vakfı’na destek vermek için İstanbul ve Türkiye’nin farklı illerindeki tarihi ve ikonik yapılar kırmızı ışıkla aydınlanacak. Özel sektör binaları da kırmızı ışık ile aydınlanarak otizmlileri desteklemek için onların yanındayız diyecek.

Herkesi “Otizme Kırmızı Işık Yak” kampanyasına destek vermeye davet eden Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, “Bugün ve her gün, otizmlilerin evde, okulda, iş yerinde kısacası hayatın her alanında farklılıklarının kabul edildiği kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya inşa etmek için otizmli bireylerle birlikte hareket ediyoruz. Otizmli dostlarımızın daha kapsayıcı eğitim olanaklarına, eşit iş fırsatlarına erişebilmeleri, kendilerini rahatlıkla ifade edebildiği ve herkesle eşit derecede saygı gördüğü ortamların yaratılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.

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