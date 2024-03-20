Oruçluyken ağız kokusu kader değil!

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü” dolayısıyla, ramazan ayında ağız ve diş bakımının nasıl olması gerektiğini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayı boyunca, günlük ağız hijyenini korumanın önemine işaret eden uzmanlar, sahur sonrası yapılan normal diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, diş arası temizlik ve dil fırçalama gibi rutin uygulamaların, ağız sağlığını korumak için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Yemek artıklarının dil yüzeyinde kalması halinde ağızda kötü koku oluşabildiğini dile getiren Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Bu durumda dil kazıyıcılar veya diş fırçası kullanarak dil temizlenmeli ve ağız içi iyice temizlenmelidir. Özellikle diş eti hastalığına yatkın olan kişiler, dikkatli olmalıdır.” dedi.

Dr. Güler, sahur sonrası yapılan normal diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, diş arası temizlik ve dil fırçalama gibi rutin uygulamalar, ağız sağlığını korumak için gerekli olduğunu söyledi.

YEMEK ARTIKLARININ DİL YÜZEYİNDE KALMASI HALİNDE KÖTÜ KOKU OLUŞABİLİR

Ramazanda açlık nedeniyle oluşabilecek fizyolojik kokuların normal olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Ancak yemek artıklarının dil yüzeyinde kalması halinde kötü koku oluşabilir. Bu durumda dil kazıyıcılar veya diş fırçası kullanarak dil temizlenmeli ve ağız içi iyice temizlenmelidir. Özellikle diş eti hastalığına yatkın olan kişiler, dikkatli olmalıdır. Aksi halde, ani diş eti hastalığına ‘gingivitis’ yol açabilirler, bu da diş etlerinde kanamayla başlayan ve zamanla kemik kaybına neden olan bir durumdur. Bunun önlenmesi için en etkili yöntem, düzenli ve doğru ağız hijyeni uygulamaktır.” dedi.