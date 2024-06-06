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Organ naklinde robot dönem!

Ülkemizde son yıllarda gerek tıp alanında gerekse teknolojideki hızlı gelişmeler ameliyat tekniklerinde de yepyeni uygulamaların hizmete sunulmasını sağlıyor bunlardan birini de robotik cerrahi oluşturuyor

SAĞLIK 06.06.2024, 11:45
Organ naklinde robot dönem!

Ülkemizde son yıllarda gerek tıp alanında gerekse teknolojideki hızlı gelişmeler ameliyat tekniklerinde de yepyeni uygulamaların hizmete sunulmasını sağlıyor. bunlardan birini de robotik cerrahi oluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Robotik cerrahinin günümüzde organ naklinde de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, bunun hem hastaya hem donöre hem de organ naklini gerçekleştiren cerraha çok önemli kazanımlar sağladığını vurguladı. Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, organ naklinde gelinen noktaya ve ileri teknolojiyle gerçekleştirilen robotik organ nakline yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 

Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl kasım ayında açıkladığı verilere göre ülkemizde 24 bin 449 hasta böbrek nakli, 2 bin 600 hasta karaciğer, bin 422 hasta kalp, 277 hasta pankreas, 204 hasta akciğer ve 4 bin 119 hasta kornea nakli bekleme listelerinde kendilerine bağışlanacak bir organ ile ‘yaşama dönmeyi’ ve sağlıklarına kavuşmayı umut ediyor. Türkiye kadavradan organ bağışında ağır adımlarla ilerlerken canlı vericili organ naklinde ise dünya listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Türkiye'nin canlı vericili organ nakilleri söz konusu olduğunda dünyanın en deneyimli ülkelerinin başında yer aldıklarını belirterek, "Bu nedenle yurtdışından çok sayıda hasta bu tedavi imkanına ulaşabilmek için ülkemize gelirken, dünyanın birçok ülkesinden hekimler de bu ameliyatları görmek ve öğrenmek için eğitim amaçlı ülkemize, organ nakli merkezlerimize gelmektedir. Türkiye bu konuda sadece en tecrübeli hekimlere değil, aynı zamanda son teknolojik gelişmelerin kullanıldığı mükemmel alt yapısı ve donanımı olan hastanelere de sahip olması nedeniyle giderek daha fazla tercih sebebi olmaktadır” dedi. 

Türkiye'de tıp alanındaki gelişmeler ve hekimlerin tecrübelerine teknolojideki başdöndürücü ilerlemenin de eklenmesi, son yıllarda ameliyat tekniklerinde de geçmişte hayal bile edilemeyecek yenilikleri getirdiğini belirten Prof. Dr. Karakayalı, günümüzde son derece zor ve karmaşık ameliyatların dahi çok daha kısa sürelerde, daha az kanama riskiyle hasta açısından çok daha güvenli, cerrah açısından da daha konforlu şekilde gerçekleştirilebildiğini ve çok daha iyi sonuçlar alınabildiğini vurguladı. 

SON YILLARDA ROBOTİK CERRAHİ ÖNE ÇIKIYOR

Tıp alanında son yılların en önemli teknolojik gelişmelerinden birinin de robotik cerrahinin kullanılmaya başlanması olduğunu belirten Prof. Dr. Hamdi Karakayalı “Özellikle ürolojik, jinekolojik ve gastrointestinal sistem cerrahilerinde oldukça yaygın olarak kullanılan robotik cerrahi günümüzde organ naklinde de yerini almaya başlamıştır. Maliyetin yükselmesi önemli bir kısıtlayıcı faktör olarak karşımıza çıksa da, laparoskopik cerrahi ile kıyaslandığında belirgin avantajlarının olduğunu da vurgulamak gerekiyor” diyor. 

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