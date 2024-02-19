Op. Dr. Ömer Mutlu'dan dikkat çeken estetik açıklaması

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, meme küçültme operasyonları hakkında bilgi verirken dikkat çeken konulara değindi.

BURSA (İGFA) - Genellikle estetik kaygılarla yapılan meme küçültme ameliyatlarının sıcak yaz ayları gelmeden önce tercih edildiğini belirten Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, operasyonun faydalarına dikkat çekti.

Aşırı büyük göğüslerin genellikle ciddi bel ağrıları ve omurga problemlerine sebep olduğunu söyleyen Mutlu, “Büyük göğüslerin altında genellikle pişikler oluşur. Hatta bu pişikler bazen açık yaralara dönüşebilir. Aşırı büyük göğüsler psikolojik açıdan da kişiye sorunlar yaşatmaktadır” şeklinde konuştu.

GÖĞÜSLER NEDEN SARKAR?

Meme küçültme ameliyatlarının en çok yapılma sebeplerinden birinin de göğüslerin sarkmasından kaynaklandığını hatırlatan Mutlu, yaşlanmaya bağlı hormonal nedenlerle meme dokusunda azalma olduğunu belirtti. Mutlu, “Bu da memenin içinin boşalmasına ve sarkmasına neden olur. Emziren annelerin göğüsleri de sarkmaya daha eğilimlidir. Ayrıca yerçekimi de sarkmaları da önemli bir etkendir. Bazı durumlarda ise sarkıklık çok erken yaşlarda başlar ve tamamen memeyi taşıyan bağların doğuştan zayıf olmasından kaynaklanır” dedi.