Op. Dr. Barış Chousein, başarılı bir beyin tümörü ameliyatı daha gerçekleştirdi

Özel Keşan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Chousein, başarılı bir operasyonla 2.5 cm tümörü çıkardı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özel Keşan Hastanesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Son teknoloji nöronavigasyon ve nöromonitör kullanılarak 27 yaşındaki genç hastamızın operasyonu gerçekleştirildi. Bu cihazlarla hekimimiz, omurilik tümörleri, beyin tümörleri ve beyin kanamaları operasyonlarını da daha kısa sürede tamamlamaktadır. Hastanemizde yapılan bu ameliyatlar bizi onurlandırmaktadır. Hastalarımız açısından da tedavi için kilometrelerce yol gitmeden Keşan’da bu imkanları sunmaktan gurur duyuyoruz” denildi.